‘Nederland schiet tekort in aanpak van pesticidegebruik’

De Europese Unie als geheel, maar specifiek ook Nederland, schiet schromelijk tekort in het tegengaan van schadelijke pesticiden in de landbouw. Regels daarvoor die elf jaar geleden al op Europees niveau zijn vastgesteld, zijn in veel gevallen een dode letter gebleken.

Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een vernietigend rapport. Bijna alle betrokkenen krijgen ervan langs. Nederland krijgt weliswaar een schouderklopje van de waakhond uit Luxemburg omdat het als enige van drie nauwgezet onderzochte landen een sanctieregime heeft ingevoerd voor agrarische bedrijven die de pesticide-regels overtreden. Maar de Nederlandse autoriteiten doen daar vervolgens niets mee, constateert de Rekenkamer.

De kritiek richt zich op de naleving van de zogeheten Gewasbeschermingsmonitor, van kracht sinds 2015. Die verplicht Nederlandse gebruikers van pesticiden om uit te leggen waarom ze bepaalde schadelijke middelen gebruiken, en geen andere. Inspecteurs laten echter na om de onderliggende documenten te controleren. In 2017 bleek dat één op de vijf boerenbedrijven in overtreding was. Maar de boetes die daarop staan (50 euro voor een lichte, 500 euro voor een zware overtreding) zijn nooit uitgedeeld, stelt de Rekenkamer.

Hormoonverstorende pesticiden

In de hele EU wordt per jaar ongeveer 350.000 ton pesticiden verkocht. Die kunnen schade toebrengen aan bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ecosystemen en – niet in de laatste plaats – de menselijke gezondheid. In december meldde Trouw dat in 21 procent van de groenten en 19 procent van het fruit in Nederlandse winkels resten van hormoonverstorende pesticiden zitten. Weliswaar kwamen veel van die producten van buiten de EU, maar ook een land als Spanje scoorde slecht.

Uit dit nieuwe onderzoek van de EU-rekenkamer blijkt dat eigenlijk geen enkel EU-land erg zijn best doet om het binnenlandse gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen te ontmoedigen. Ook de Europese Commissie krijgt de wind van voren. Die controleerde nauwelijks of haar eigen richtlijn uit 2009 wel fatsoenlijk werd omgezet in nationale regelgeving. Dat gebeurde in de meeste landen dan ook veel te laat.

Zelfs als dat nationale beleid eenmaal op de rails staat, ontbreekt het aan specifieke criteria of doelen om het schadelijke pesticidegebruik omlaag te brengen. Veel landen houden het bij actieplannen die bijvoorbeeld draaien om voorlichting aan agrariërs, maar dat is het dan ook wel.

Pesticiden met 'laag risico’ amper verkrijgbaar

Europese agrariërs worden dan ook nauwelijks geprikkeld om over te stappen op minder schadelijke stoffen. “Als je bepaalde pesticiden verbiedt of wilt ontmoedigen, moet je ook alternatieven bieden”, aldus het Sloveense Rekenkamerlid Samo Jereb. De Europese Commissie heeft daarvoor weliswaar een nieuwe categorie pesticiden gecreëerd met een ‘laag risico’, maar van de 487 producten op die lijst zijn er slechts zestien verkrijgbaar.

Verder zijn er simpelweg te weinig cijfers beschikbaar over het huidige gebruik, waarmee het lastig wordt om doelstellingen vast te leggen over de toekomst. “Je kunt wel besluiten tot een reductie, maar dan moet je eerst weten waar je vandaan komt”, aldus Jereb. Statistiekbureau Eurostat publiceert wel gegevens over de verkoop van pesticiden, maar waar, wanneer en hoe die middelen worden gebruikt – nogal cruciale informatie – is op geen enkele manier EU-breed bekend.

De Europese Commissie kan zich grotendeels vinden in de aanbevelingen van de Rekenkamer, op één na: dat voortaan duidelijk meetbare criteria worden opgenomen in het nieuwe EU-landbouwbeleid (2021-2027) en bovendien gekoppeld aan de subsidiekraan vanuit de EU. Daarover gaan de lidstaten, zegt de commissie.

