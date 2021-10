Nederland moet op klimaatgebied veel beter luisteren naar kinderen als Jonah (12) en Ebbe (11), vinden kinderrechtenorganisaties

Nederland heeft te weinig oog voor de belangen van kinderen in het milieubeleid, zeggen kinderrechtenorganisaties die zijn verenigd in het Kinderrechtencollectief. Voor de 12-jarige Jonah bijvoorbeeld die in het Groningse aardbevingsgebied woont. Of voor de 11-jarige Ebbe die niet beter weet dan dat er grafiet uit de lucht neerdaalt. De twee kinderen spraken vrijdag met het VN-Kinderrechtencomité.

Bij dat gesprek waren ook de kinderrechtenorganisaties aanwezig. Zij vinden dat kinderen in Nederland niet structureel betrokken worden bij de uitvoering van het Klimaatakkoord, terwijl klimaatproblemen juist hen raken.

Ebbe (links) en vriendin Iselle (beiden 11) wonen in Wijk aan Zee, vlakbij de Tata Steel fabriek in IJmuiden. Beeld Ebbe

Nederland heeft in 1995 het kinderrechtenverdrag geratificeerd. Daarin staat het belang van het kind centraal. De overheid moet bijvoorbeeld een veilige omgeving creëren en een kind moet gezond op kunnen groeien.

“Het is goed dat het VN-comité nu de verhalen heeft gehoord van deze kinderen”, zegt Huri Sahin, de voorzitter van het Kinderrechtencollectief. “Dat kan het comité gebruiken als ze Nederland in januari ondervraagt over de staat van de rechten van het kind. Als een kind zegt dat de speelplaats elke dag schoon moet worden gemaakt omdat alles vies is of dat ze last hebben van de stress die hun ouders ervaren, dat heeft effect.”

Kan het VN-comité Nederland op de vingers tikken om strenger te zijn? “Ze kunnen zeggen dat Nederland te weinig doet op het gebied van kinderrechten in het klimaatbeleid”, zegt Sahin.

Een noodzakelijke boodschap, vindt Sahin, want kinderen en jongeren voelen zich volgens Sahin onvoldoende serieus genomen. Zo mogen Nederlandse kinderen niet rechtstreeks klagen bij het kinderrechtencomité. Sahin: “De kinderombudsman heeft vaak gezegd: u moet mogelijk maken dat kinderen direct een klacht kunnen indienen als het hun welzijn raakt. Dat hoeft niet eens met het klimaat te maken, dat kan bijvoorbeeld ook over de toeslagenaffaire zijn.”

Deze kinderen deden hun verhaal voor het VN-Kinderrechtencomité

Jonah (12): “Ik was bij mijn broertje in de kamer en zijn slakkenterrarium ging trillen.” Beeld Jonah

Jonah (12) woont in het Groningse Middelstum: “We moeten verhuizen omdat ons huis niet meer stevig is en ze een nieuwe gaan bouwen. Er zitten scheuren in de muren. Ik vind dat wel jammer, want alles is dan nieuw. Moet ik dan alles achterlaten? Mama maakt zich zorgen dat het plafond naar beneden kan komen of dat het huis instort. Ze zegt dat het komt door de aardbevingen. Eén keer heb ik die meegemaakt, want normaal slaap ik. Ik was bij mijn broertje in de kamer en zijn slakkenterrarium ging trillen. De kast ook. Het was maar heel kort dus ik was niet bang. Ik vond het wel heel cool dat ik een aardbeving had meegemaakt. Mama wil al lang een veilig huis. Dat was een heel gezeur. Dan was ze gefrustreerd en schreeuwde ze. Of dan heeft mama iemand aan de telefoon die zegt, ‘mevrouw, we begrijpen hoe het is’, en dan zegt mama dat ze helemaal niet weten hoe het is. Maar dat zegt ze dan niet tegen de telefoniste, hoor.”

Ebbe (11): "Het ruikt gewoon chemisch, dan prikken mijn ogen en neus door de lucht. Mijn moeder doet dan de ramen dicht." Beeld Ebbe

Vanuit Wijk aan Zee, in Noord-Holland, vertelt Ebbe (11): “Deze winter sneeuwde het eindelijk een keertje. Op sommige plekken was de sneeuw zwart. Ik keek er niet zo van op. Ik ben gewend aan het zwarte poeder. Soms ruikt het metaalachtig als we in de speeltuin gaan spelen. Mijn moeder zegt dat ze die in de ochtend schoonmaken, maar ik slaap dan nog. Een keer gingen een vriendin en ik met een magneet met het poeder spelen. Dan leggen we een papiertje op de grond en gaan er met de magneet overheen totdat er allemaal zwarte stekeltjes op het papier zitten. Echt vet om te zien, maar ik weet dat het niet goed is. Soms stinkt het ook, naar rotte eieren. Of het ruikt gewoon chemisch, dan prikken mijn ogen en neus door de lucht. Mijn moeder doet dan de ramen dicht. Ze vertelde dat er stof in de lucht zit en dat dat door de fabriek komt, Tata Steel. Soms hebben mijn ouders het over verhuizen, maar dat wil ik niet. Ik vind het hier leuk, mijn vrienden en ik kunnen buitenspelen en zijn zo op het strand. Ik wil hier gewoon blijven wonen.”

Lees ook:

Tata heeft nog een lange weg te gaan voordat er groen staal is

Tata wil bij de productie van staal overstappen van kolen op aardgas en later op waterstof, gemaakt met behulp van groene stroom. Da’s makkelijk opgeschreven, maar simpel is het niet.

Op iedere euro voor schadeherstel in Groningen, gaat 56 cent naar de bureaucratie eromheen

Opnieuw gaat er te veel geld naar de beoordeling van schades en de uitvoering van de hele hersteloperatie in het door aardbevingen geteisterde Groningen. Disproportioneel, concludeert de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek over het jaar 2020.