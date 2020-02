Nederland moet meer doen om de diversiteit van planten en dieren te behouden

De oproep van de alumni wordt gedaan aan zestig landen, waaronder Nederland. De wetenschappers willen dat de Verenigde Naties het doeljaar 2050 in een nieuw internationaal biodiversiteitsplan verder naar voren haalt: 2030 moet de nieuwe horizon worden, vinden ze. “De wetenschap toont immers aan dat we nog maar tien jaar hebben te gaan voordat klimaatverandering catastrofale gevolgen heeft”, aldus een verklaring. Eind dit jaar is er in China een wereldwijde VN-conferentie over het verlies aan biodiversiteit.

Volgens de enige Nederlandse ondertekenaar, Iris Dicke, die tot vorig jaar werkte bij de dierenorganisatie Faunawatch, moet 2020 ‘een omslagpunt worden om met politieke doortastendheid biodiversiteitsverlies en klimaatverandering te stoppen’.

Vorig jaar publiceerde het Ipbes, het VN-platform voor biodiversiteit, een rapport waarin staat dat de mens roofbouw pleegt op de natuurlijke rijkdommen, het voorbestaan van miljoenen dieren en planten bedreigt en daarmee ook zijn eigen voortbestaan in de waagschaal stelt.

Vuursalamander, bijna verdwenen uit Nederland.

De alumni vinden dat de VN in de eerste versie van het nieuwe biodiversiteitsplan lang niet ver genoeg gaat. Het verlies aan planten en dieren heeft volgens de wetenschappers ook te maken met de inrichting van de economie in de zestig landen. De werkelijke kosten van het gebruik van natuurlijke grondstoffen worden volgens hen niet doorberekend in producten. Daarom vragen ze overheden om ook hun belastingsystemen aan te passen en lagere inkomensgroepen te compenseren voor hogere, doorberekende milieukosten.

De wetenschappers schrijven in hun rapport dat landen ‘het recht van de natuur om te bestaan’ bij wet moeten vastleggen. Zo’n wettelijke basis zou belanghebbenden de kans kunnen bieden effectief natuurbeleid desnoods via de rechter af te dwingen.

De honderd wetenschappers zijn afgestudeerd in milieumanagement in Cambridge. De alumni zitten nu veelal op leidinggevende posities op milieubeleid. Ze doen in hun rapport een reeks van beleidsaanbevelingen aan overheden om biodiversiteitsverlies zo snel mogelijk af te remmen.

