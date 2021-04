Nederland moet klimaatbeleid flink opschroeven

Het EU-besluit tot 55 procent CO2-reductie in 2030 zat er al maanden aan te komen. Dat bood het kabinet de gelegenheid om uit te laten zoeken wat de implicaties voor Nederland zullen zijn. De klimaatambitie voor verkeer, gebouwen en boeren moet verdubbeld worden, zo concludeerde een groep topambtenaren onder leiding van Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dat wil zeggen dat een nieuw kabinet met een ferm pakket aan maatregelen moet komen. Alleen dan lukt het om huizen, auto’s, kantoren en de landbouw tijdig te verduurzamen, zodat de 55 procent CO 2 -reductie in 2030, ten opzichte van 1990, binnen bereik komt. Hoe een kabinet die aanvullende daling, 11 megaton in totaal, wil bereiken moet het zelf weten. Belastingen en harde normeringen tegen uitstoot zijn denkbaar, of juist het belonen van schone woningen en voertuigen.

Ook de industrie zal moeten bijdragen aan de opgehoogde klimaatdoelstelling. Daarvoor ligt het instrument in principe al klaar, aldus de commissie-Van Geest. Europa hanteert al sinds 2005 een systeem waarbij de industrie per ton CO 2 moet betalen. Door dat prijskaartje aan te scherpen en uitstootrechten te beperken kan de vervuiling van fabrieken omlaag, schat de commissie. Ook het afvangen en opslaan van CO 2 (CCS) is een optie, net als de overstap van olie op groene brandstof. Het behalen van het EU-doel van 55 procent CO 2 -reductie kost Nederland 3 tot 5 miljard euro per jaar, bovenop de bestaande jaarlijkse uitgave van 6 miljard euro, becijferde de commissie Van Geest.

Een inhaalslag is wel nodig

Het ophogen van het Europese klimaatdoel van 40 naar 55 procent, voor de EU als geheel, kan niet worden gezien als een taak die Brussel oplegt aan Den Haag. Het demissionaire kabinet-Rutte was zelf een warm pleitbezorger van het hogere doel, dat nodig is om op koers te blijven voor het mondiale klimaatakkoord van Parijs. Nu de ambitie van 55 procent werkelijkheid wordt, is een inhaalslag wel nodig. Eerdere klimaatdoelen haalde Nederland met de hakken over de sloot.

Bovendien moet de uitvoering van het bestaande klimaatakkoord, waarin Nederland mikt op 49 procent CO 2 -daling, nog op gang komen. Hoewel het aandeel schone energie toeneemt dankzij de plaatsing van zonnepanelen en windmolens, is er nog nauwelijks vooruitgang met gasloze huizen, schone mobiliteit en landbouw. Daarmee blijft Nederland vooralsnog steken op 34 procent CO 2 -daling, volgens de laatste raming van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hoe langer CO 2 -vermindering vergt, hoe scherper de uitstoot uiteindelijk moet dalen om het 2030-doel te behalen.

