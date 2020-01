‘Nederland moet grote stappen zetten om soorten te beschermen’

Een uitbreiding tot 30 procent beschermde natuur is bijna een verdubbeling van wat er op dit moment wereldwijd al beschermd is. Alleen met grootschalig ingrijpen kan worden voorkomen dat talloze planten- en diersoorten zullen verdwijnen, aldus het document.

Nederland scoort zowel op het Europese continent als in het Caribisch gebied slecht op biodiversiteit, mede door de intensieve landbouw en de stikstofuitstoot. In Caribisch Nederland loopt de kwaliteit van het koraal dramatisch terug. Op Bonaire en Sint Eustatius grazen duizenden loslopende geiten, koeien en ezels de natuur kaal, waardoor er soorten planten en bomen zullen verdwijnen.

Een miljoen soorten bedreigd

De komende tien jaar worden cruciaal voor de natuur, zegt Henk Simons, expert natuurbehoud van natuurorganisatie IUCN. De Nederlandse afdeling van deze internationale milieukoepel werkt voor minister Carola Schouten van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit aan een Nederlandse agenda voor de VN-top in China.

Schouten meldde de Tweede Kamer afgelopen oktober dat ook in Nederland niet genoeg gebeurt. Aanleiding voor de Kamerbrief was de publicatie in mei vorig jaar van een onderzoek van Ipbes, het internationaal platform voor biodiversiteit en systeemdiensten. Daarin werd gesteld dat een miljoen soorten planten en dieren met uitsterven worden bedreigd. “We kunnen het tij nog keren”, aldus Schouten.

De veldleeuwerik staat al jaren in Nederland op de Rode Lijst van bedreigde vogels Beeld AD

Maar dat wordt geen simpele klus, zegt Simons. Ook Nederland zal grote stappen moeten zetten. De ambities van het vorige VN-biodiversiteitsverdrag dat tien jaar geleden werd gesloten zijn in Nederland bij lange na niet gehaald, bleek uit een Wageningse studie. Simons: “In Nederland moet de verrommeling van het landschap worden gestopt, de verdroging worden tegengegaan en het enorme stikstofprobleem worden opgelost.”

Volgens Simons is het gebrek aan leiderschap in de wereld de grootste bedreiging voor de VN-top in China. “Het tweede moeilijke punt wordt de lastenverdeling. Zeker is dat herstel en behoud van de biodiversiteit heel veel geld gaat kosten: wie gaat daar voor opdraaien?”

Op tien lapjes grond verspreid over Bonaire brengen vrijwilligers bedreigde inheemse bomen terug in de natuur. Er staan hekken omheen om vraatzuchtige geiten te weren. Natuurherstel, op een eiland waar meer geiten dan mensen lopen. Dweilen met de kraan open.

Een miljoen dier- en plantsoorten wordt met uitsterven bedreigd, concludeert Ipbes. Hoe erg is dat? Volgens deskundigen is dat zowel in ecologische als in ethische zin zeer zorgelijk.