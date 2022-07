Nederland, koploper in laadpalen, neemt voortouw bij onderzoek naar slim laden

Nederland is met afstand het land met de meeste laadpalen voor elektrische auto's. Van de 307.000 publieke laadpalen in Europa staan er 90.000 in ons land; Duitsland volgt met 60.000 als tweede. En Nederland kan deze koppositie nog versterken met een prominente rol in een groot Europees project voor de energievoorziening.

Noorwegen moge koploper zijn bij de verkoop van e-auto's – nagenoeg 85 procent van de nieuw verkochte personenauto's heeft daar inmiddels een stekker – als het om het laden van die auto's gaat is Nederland onmiskenbaar de nummer één. Bijna 30 procent van alle Europese laadpalen zijn hier te vinden. Duitsland en Nederland samen zijn goed voor de helft van alle laadpalen. En nog weer anders uitgedrukt: Nederland heeft in zijn eentje al meer laadpalen dan de 23 EU-landen met de minste laadpunten samen, zo blijkt uit cijfers van de Europese vereniging van autofabrikanten ACEA.

Nog 6,5 miljoen palen

Het lijkt goed te gaan met de ontwikkeling van het aantal publieke laadpunten in de EU: bijna een verdrievoudiging in de afgelopen vijf jaar. Maar met net iets meer dan 300.000 laadpalen zijn we nog heel ver af van wat het in 2030 moet zijn als we dan de 55 procent CO2-reductie voor auto's willen halen. Over acht jaar hebben we 6,8 miljoen laadpunten nodig, oftewel nog 22 keer zo veel als eind vorig jaar.

Voor Nederland kan de laadpalenwereld een goudmijn worden. We hebben diverse grote fabrikanten van laadstations in ons land en die zien nu een enorme markt opdoemen waarop nog jaren tekorten zullen bestaan. Dat zal de prijs dus niet drukken, integendeel.

EU-onderzoek

Een bijkomende kans is dat Nederland een vooraanstaande rol gaat spelen in een nieuw Europees project, Scale. Dat gaat de mogelijkheden van autobatterijen voor energieopslag onderzoeken. Al jaren is iedereen er van overtuigd dat autobatterijen moeten worden ingezet om duurzame energie van bijvoorbeeld zonnepanelen op te slaan, zodat die later, als de zon onder is of door wolken afgeschermd, kan worden benut. Dan zou je dus 's avonds geen kolen- of gasgestookte elektriciteitscentrale in werking hoeven te zetten.

In de praktijk blijkt dit een lastiger probleem dan je zou denken. Thuisbatterijen kun je makkelijk aan het net koppelen om zonnestroom op te slaan. Ik heb zo'n systeem een jaar lang in huis gehad en het werkt op zich probleemloos. Het nadeel van thuisbatterijen is dat ze kostbaar zijn en daardoor voorlopig nog maar een beperkte capaciteit hebben. Autobatterijen zijn al gauw tien keer zo groot, met 60 in plaats van 6 kWh aan opslagcapaciteit.

Over een goed jaar moet dit werkelijkheid zijn: een zonne-auto van Sono fungeert met een V2G-laadpunt als tijdelijke opslag voor duurzame stroom. Beeld Sono Motors

Vehicel to Grid (V2G) heet het systeem om autobatterijen als tijdelijke opslag voor het net in te zetten. Ik heb hier al eerder over geschreven en mijn ongeduld daarover getoond. Van mensen met echt verstand van zaken heb ik inmiddels begrepen dat V2G vanuit elektrotechnisch oogpunt bezien nog een hele uitdaging is. Zoals wellicht bekend heb ik een zonne-auto van het nieuwe Duitse merk Sono besteld en die zal over een jaar in productie gaan. De auto moet V2G aankunnen en zal met een V2G-lader worden afgeleverd. De techneuten in mijn omgeving vragen zich af of dat wel gaat lukken.

Sono doet mee

Enige hoop put ik nu uit het feit dat Sono een van de partners in het Scale-project is. Ze hebben dus toch wel iets in huis dat ze als start-up aantrekkelijk maakt voor andere, grote Scale-partners als Hyndai, Renault en VDL. Het Scale-onderzoek wordt geleid door het Nederlandse kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, en er doen ook universiteiten, laadpaalfabrikanten (onder meer ABB) en overheden mee, waaronder de gemeente Utrecht. Ook het Utrechtse autoverhuurbedrijf We Drive Solar maakt deel uit van de Scale-groep en wil met 500 auto's en 3000 slimme laadpunten een praktijktest doen met V2G. In Eindhoven zal iets vergelijkbaars worden opgezet, maar dan met vrachtwagens en op trucks gerichte snelladers.

Scale, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, moet duidelijk maken hoe we in 2030 in de EU 30 miljoen elektrische auto's kunnen inzetten om zowel het transport als het elektriciteitsnet CO2-vrij te maken. Voor Nederland biedt het een unieke kans om de koppositie bij laadpalen verder te versterken. Er zal voor V2G nog veel technologie ontwikkeld moeten worden en als die deels uit Nederland komt, kan dat tientallen jaren en wereldwijd voor veel opdrachten en werk zorgen.

