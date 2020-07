Nederland is in een klap 2500 stekkerauto’s rijker, met dank aan een omstreden subsidie

Na acht dagen is de pot al leeg: 4000 euro subsidie op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto blijkt een aantrekkelijk cadeautje. De tien miljoen euro die het kabinet dit jaar heeft uitgetrokken om particulieren de stroomauto in te lokken, is nu op.

Nederland is zo in een klap 2500 elektrische auto’s rijker. De eerste subsidieregeling om ook gewone burgers, niet alleen de zakelijke rijder, aan te zetten elektrisch te rijden, lijkt dus te werken. Tot een week geleden reden er zo’n 120.000 volledig elektrische auto’s rond in Nederland, ruim 1 procent van het totale wagenpark. Daarnaast nog een kleine zogenaamde 100.000 hybride wagens (deels elektrisch, maar ook met benzinemotor), daar geldt deze subsidieregeling niet voor.

Wie toch nog dit jaar een elektrische auto met korting wil kopen, kan de aanvraag doorschuiven naar volgend jaar. Of het subsidiebedrag dan net zo snel op zal raken, valt nog te bezien, zegt Arno Schroten van onderzoeksbureau CE Delft. “Deze markt is nog zo jong, dat valt lastig te voorspellen. Je ziet nu dat autobedrijven er nog een subsidie bovenop aanbieden, om snel aandeel in deze markt te veroveren. Daarnaast hebben mensen wellicht gewacht met het kopen van een auto omdat ze wisten dat de regeling zou komen.”

Een wel heel dure manier om CO2-uitstoot terug te brengen

De subsidie is volgend jaar ook 4000 euro, daarna loopt het bedrag af naar 2550 euro in 2025. “Dat is logisch”, vindt Schroten. “De regeling is bedoeld om de markt op gang te brengen, als je het bedrag niet verlaagt, ga je oversubsidiëren.”

Eerder uitte de Algemene Rekenkamer scherpe kritiek op het uitgeven van belastinggeld aan het stimuleren van elektrisch rijden. De belastingvoordelen die gelden voor zakelijke rijders die naar de Tesla of Mitsubishi Outlander overstapten, kosten de schatkist miljarden. Een wel heel dure manier om de CO2-uitstoot terug te dringen, oordeelde de Rekenkamer. Het kost zo tussen de 1700 en 2000 euro om één ton kooldioxide te vermijden. Een enorm verschil met de marktprijs van CO2 die rond de 25 euro per ton ligt.

Ook afgezet tegen de kosten van andere subsidieregelingen voor schone energie, is het duur. Die rekenen met een maximaal subsidiebedrag van 300 ton broeikasgas die niet de lucht in gaat.

De regelingen voor zakelijke leaserijders zijn dit jaar versoberd, hoewel nog niet genoeg, liet de Rekenkamer vorige maand weten. Wel komt de subsidie voor particulieren tegemoet aan een ander bezwaar van de Rekenkamer: dat de zakelijke automobilisten onevenredige voordeeltjes krijgen. Het gat met particulieren is nu kleiner, hoewel de subsidie niet geldt voor een dure Tesla, de auto mag niet duurder dan 45.000 euro zijn.

Toch kan ook de burgerbonus duur uitpakken per bespaarde ton CO2, constateert Schroten. “Het is nog uit te rekenen, maar ook hier zal het bedrag hoog liggen. Het klimaat is echter niet het hoofddoel van de regeling. De subsidie is bedoeld om een volwassen markt voor schoon vervoer te stimuleren.”

Als een van de weinige landen in de wereld, heeft Nederland ook een subsidieregeling voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto, van 2000 euro. Die pot is nog niet leeg. Van de 7,2 miljoen euro is nog 5,8 miljoen beschikbaar. Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat de met belastinggeld gefinancierde stekkerauto’s naar het buitenland verdwijnen.

Lees ook:

Plan voor landelijk laadnetwerk voor e-auto’s

Rijk en regio’s trekken 30 miljoen euro uit voor laadpalen. Dat is nodig, zodat e-auto’s straks niet stranden vanwege lege accu’s.

Zo weet je of een elektrische auto stroom slurpt

Een uitlaatauto moet zuinig zijn, maar bij batterijauto’s lijkt zuinigheid geen thema. Wat als je toch een elektrische auto wilt met een bescheiden stroomverbruik?