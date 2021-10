Nederland heeft nog onvoldoende zonne- en windenergie, en blijft dus gasvelden aanboren

Het komt niet zo vaak voor dat Nederland een goede beurt maakt in klimaatstudies. Ze zijn meestal somber. Binnen Europa hoort Nederland bij de achterhoede. Klimaatdoelen worden niet gehaald, of na vertraging en met de hakken over de sloot. Opvallend is het daarom dat de VN-studie die deze week aantoonde dat de wereld, in weerwil van het Parijse Klimaatakkoord, de komende twee decennia niet minder maar – véél – meer olie, gas en steenkool uit de bodem blijft halen, Nederland een paar keer noemt ter illustratie van wat er al goed gaat.

Zo belooft Den Haag het Groningse aardgasveld Slochteren per 2022 te sluiten, hoewel de aardbevingen en niet klimaatproblemen daar de primaire reden voor zijn. Verder stelde Nederland in 2013 een verbod in op de winning van schaliegas. En dan is er ook nog de baanbrekende uitspraak van de rechter, die het Brits-Nederlandse Shell dwingt om de productie van olie en gas te verlagen, omdat de klimaatschade van de oliereus onrechtmatig is.

Dat gaat best lekker in Nederland met het uitfaseren van fossiele energie, zou je kunnen opmaken uit die voorbeelden. Maar studies die uitgebreider ingaan op het nationale beleid voor fossiele energiebronnen tonen een ander beeld. Milieudefensie stelde in 2020 dat Nederland jaarlijks 8,3 miljard euro subsidie toekent aan fossiele energiebronnen. Jarenlang bleef dit wat schimmig, want die miljarden worden vooral verklaard door fiscale voordelen en vrijstellingen die olie- en gasbedrijven genieten. Dat zou geen subsidie zijn, maar beleid voor een gezond investeringsklimaat. Dat argument houdt geen stand meer, want vooraanstaande instituten zoals de Europese Investeringsbank zijn klaar met definitiespelletjes en stellen: financiële voordelen voor fossiele energie, direct of indirect, zorgen voor toenemende fossiele energieproductie. Dat is onhoudbaar, omdat de Parijse doelen alleen nog gehaald kunnen worden als landen olie, gas en kolen in de grond laten zitten en fossiele investeringen aan banden leggen.

Zonde om olievelden niet leeg te pompen

De afgelopen jaren sloot Nederland een paar grote kolencentrales, maar de nieuwste kolenstokers mogen wat het demissionaire kabinet betreft nog jarenlang openblijven. Die kolencentrales krijgen subsidie om houtkorrels mee te verbranden. Die biomassa telt mee als groene energie, maar wetenschappelijk feit is dat houtverbranding alleen met CO 2 -compensatie door bosbeheer en pas na jaren tot een afname van broeikasgas kan leiden. Hoewel Nederland voor het klimaat een goede beurt maakt met de beloofde sluiting van het Slochteren-gasveld, helpt het Rijk boorbedrijven in kleinere gasvelden juist. Het Rijk vindt het zonde om kleine gas- en olievelden niet leeg te pompen. Om boorbedrijven te lokken, breidde het kabinet de fiscale voordelen in 2019 daarom uit.

Ook aan buitenlandse fossiele boorprojecten kent het Rijk nog geldpotten toe, exportkredietverzekeringen heten die. De Tweede Kamer wil dat dit geld niet langer naar fossiele energie gaat, omdat dit het klimaat schaadt. Het demissionaire kabinet houdt toch vast aan de exportkredietverzekeringen die Nederlands jaarlijks zo’n 1,5 miljard euro aan rentebaten opleveren. Wel beloofde het kabinet een ‘groenlijst’ in te voeren, die meer financiering naar duurzame buitenlandse energieprojecten moet inluiden.

Op de VN-Klimaattop in Glasgow, begin november, wil het Verenigd Koninkrijk als gastland samen met de Europese Investeringsbank een initiatief lanceren om de internationale financiering van fossiele energiebronnen te stoppen. Nederland toont zich daar niet enthousiast over. Ook een initiatief van een kopgroep om te stoppen met het afgeven voor vergunningen voor fossiele boorprojecten, onder leiding van Denemarken en Costa Rica, kan niet op steun van Nederland rekenen. Nederland heeft nog onvoldoende zonne- en windenergie, aldus het kabinet. Om in de toekomst niet met energietekorten of nóg hogere gasprijzen te komen te zitten wil de overheid bedrijven toestemming blijven geven om gasvelden aan te boren – óók onder het unieke, beschermde natuurgebied de Waddenzee.

