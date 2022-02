Nederland bestelt zich suf, dus komen er miljoenen kilo's karton, plastic en papier door de voordeur

Of het nou uit luiheid is of domweg gemak in drukke tijden, we maken steeds meer gebruik van bezorgdiensten. Dat is extra aangezwengeld door winkelsluitingen en lockdowns tijdens de coronapandemie. Voor het eerst is nu uitgerekend hoeveel verpakkingsmateriaal voor al die dozen en pakjes nodig is: 87 miljoen kilo per jaar. Via de post komt daar nog eens 11 miljoen kilo aan papier en plastic bij.

De berekening is van Recycling Netwerk Benelux, een coalitie van milieuorganisaties die is gericht op grondstoffen en afval. Ze deed dat in opdracht van Zero Waste Europe, dat wegwerpverpakkingen wil vervangen door herbruikbare of helemaal geen verpakking. Veel verpakkingsmateriaal wordt eenmalig gebruikt en daarna weggegooid. Voor de productie zijn grondstoffen nodig en komen broeikasgassen en meststoffen vrij.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de Post- en Pakkettenmonitor 2020 van de Autoriteit Consument & Markt en van rapportages van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van Nederlandse webwinkeliers.

1,3 miljoen kilo bubbeltjesplastic

In de cijfers die Recycling Netwerk dinsdag publiceert, staan de kartonnen verzenddozen torenhoog bovenaan: liefst 84,1 miljoen kilo karton kwam in 2020 dankzij bezorging door de Nederlandse voordeuren. Er werd 0,8 miljoen kilo plastic verwerkt in verzendzakken. In de dozen zat 2 miljoen kilo aan vulmaterialen: 0,5 miljoen kilo papier en 1,5 miljoen kilo plastic, waarvan 1,3 miljoen bubbeltjesplastic.

Veel dozen bevatten, naast het bestelde product en de vulmaterialen, ook loze lucht, wat onnodig veel verpakkingsmateriaal en dus grondstoffenverbruik veroorzaakt, constateert Recycling Netwerk. Bij plastic verzendzakken is dat zelden het geval omdat ze kunnen worden omgevouwen. Thuiswinkel.org pleit er bij aangesloten webwinkels voor om de loze lucht minimaal met 10 procent terug te brengen door handmatig dozen te vouwen. Dat bespaart ook materiaal.

Beeld Thijs van Dalen

De meeste consumenten willen herbruikbare verpakkingen

Thuiswinkel werkt samen met Recycling Netwerk en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken in Mission Reuse, dat herbruikbaar verpakkingsmateriaal onderzoekt en stimuleert. Uit een kleine steekproef van Mission Reuse blijkt dat veruit de meeste consumenten de voorkeur geven aan herbruikbare verpakkingen en dat bijna de helft daar ook iets meer voor wil betalen, zeker als dat statiegeld is, dat ze later terug kunnen krijgen.

Opvallend noemt Recycling Netwerk dat er bijna net zo'n grote hoeveelheid plastic verpakkingen tussen de gewone post zitten als in het vulmateriaal van pakketten: 1,5 miljoen kilo. Dat is bijna twee keer zoveel als de hoeveelheid plastic verzendverpakkingen. Het gaat hierbij om hoezen voor tijdschriften, waarbij de ontvangers vaak niet eens beseffen hoeveel wegwerpmateriaal ze zo ontvangen, stelt Recycling Netwerk. De overige 9,5 miljoen kilo aan postverpakking is papier: enveloppen en wikkels.

Lees ook:

Pakketjes zonder loze lucht dankzij een slimme inpakmachine

Zeker nu winkelen alleen op afspraak kan, beleven pakketbezorgers drukke tijden. Hun milieu-impact kan omlaag, door overbodige lucht in dozen te mijden. In het Groningse Westerbroek hebben ze een slimme inpakmachine die daaraan bijdraagt.