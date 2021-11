Nederland belooft te vergroenen, maar stak nog miljarden in fossiele energie

Pas na druk vanaf de klimaattop in Glasgow en een meerderheid in de Tweede Kamer tekende Nederland ruim twee weken geleden voor een spoedig einde aan overheidssteun voor fossiele brandstoffen. In plaats daarvan moet schone energie een stimulans krijgen met exportfinanciering, zo staat in de verklaring die een coalitie van Europese landen onder aanvoering van Nederland woensdagmiddag uitbracht.

De coalitie Export Finance for Future (E3F) werd afgelopen voorjaar gevormd door Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Alle zeven tekenden in Glasgow de verklaring om eind 2022 te stoppen met het subsidiëren van kolen-, olie- en gasprojecten in het buitenland. Maar samen staken de E3F-landen de afgelopen jaren nog beduidend meer geld in vervuilende dan in schone energie, berekenden onderzoekers van Oil Change International (OCI) en het Overseas Development Institute (ODI).

Volksgezondheid

Woensdag was de tweede (digitale) vergadering van de coalitie, onder leiding van staatssecretaris van financiën Hans Vijlbrief. In een nota drongen OCI en ODI er vooraf bij de coalitie op aan geen jaar te wachten maar nu al over te stappen op het financieren van schone energie. Ze wijzen erop dat stoppen met fossiel niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook voor de volksgezondheid en mensenrechten en dat schone energieprojecten ook banen opleveren.

De nota laat zien dat de zeven landen tussen 2018 en 2020 samen 20 miljard dollar hebben gestoken in fossiele subsidies en maar 17 miljard in schone energiebronnen als zon, wind en waterkracht. Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staken het meeste geld in fossiel, respectievelijk 6,2, 5 en 3,7 miljard. Nederland en Frankrijk volgen met allebei 3,2 miljard. Zweden en Denemarken scoren met 6,7 en 6,6 miljard dollar beter in het stimuleren van schone energie. Nederland stak daar slechts 728 miljoen dollar in.

Geen concrete afspraken

In de vergadering van woensdag sloten België, Finland en Italië zich bij de coalitie aan. Tot concrete afspraken over eerder stoppen met subsidie op fossiel en een overstap op groene energie kwam het echter niet. Verder dan de afspraak om samen te kijken hoe financiering van groene energieprojecten de klimaatdoelen dichterbij brengt en nieuwe vormen van financiering te ontwikkelen gaat de verklaring niet.

Vijlbrief is desalniettemin tevreden. “Dat we deze conferentie vlak na de klimaattop in Glasgow organiseren, zegt dat we als Nederland stappen willen zetten om wereldwijd de exportfinanciering verder te vergroenen. Dat is ook nodig, want we willen zowel onze klimaatdoelen halen als onze toekomstige economie stimuleren en zorgen voor een gelijk speelveld, dus dat zoveel mogelijk landen meedoen. Dat lukt alleen als we samenwerken om de exportfinanciering in te zetten voor duurzame doeleinden.”

Laurie van der Burg van Oil Change International blijft bij het pleidooi om meer haast te maken. “Na de verklaring in Glasgow moeten deze landen hun belofte waarmaken en het geld van fossiel overhevelen naar schone projecten. De wetenschap laat onomstotelijk zien dat dit nu moet gebeuren, niet pas over een jaar.”

