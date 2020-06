Natuurstichting roept Kamer op: sta niet toe dat boseigenaren een halve hectare bos mogen kappen

In haar Bossenstrategie, die later dit jaar klaar moet zijn, wil minister Schouten boseigenaren, zoals Staatsbosbeheer en de provincies, toestaan stukken bos van 5000 vierkante meter te kappen. Natuurorganisatie NatuurAlert protesteert.

Natuurbeheerders zeggen dat dit nodig is om de soortenrijkdom in bos te beschermen en te bevorderen, omdat bos de neiging heeft dicht te groeien. NatuurAlert vindt die ingrepen onzinnig en wil dat de Tweede Kamer dit plan tegenhoudt.

“Vlaktekap is achterhaald en rampzalig voor de bodemvruchtbaarheid, de koolstofbinding, de biodiversiteit en de beleving van het bos”, schrijven twee bestuursleden van NatuurAlert aan de provincies Kamercommissie. De brief is ondertekend door oud-bosbeheerder Frits van Beusekom (die in het verleden directeur was bij Staatsbosbeheer) en voorzitter van NatuurAlert Jan Hoekema (oud-burgemeester van Wassenaar en oud-politicus van D66). De Tweede Kamer debatteert volgende week over de Bossenstrategie.

Maatschappelijke onrust

Kaalkap in bossen zorgt voor veel emoties en boze reacties van natuurliefhebbers, weet ook Schouten. In een brief aan de Kamer schreef ze eerder dat ‘vanwege de maatschappelijke onrust een zorgvuldige afweging nodig is’. Ze vindt ook dat er vooral ‘goed met omwonenden moet worden overlegd over kaalkap’. Maar in haar Bossenstrategie wil ze de kap van percelen van tot een halve hectare toch tot ‘uitgangspunt van regulier bosbeheer’ bestempelen. En ze schrijft dat heel soms ook grotere kapvlaktes tot twee of drie hectare nodig zullen zijn bij calamiteiten (zoals stormschade) of ziektes (zoals essensterfte).

Volgens NatuurAlert, dat zich presenteert als een onafhankelijk pleitbezorger van de Nederlandse natuur, is kaalkap in bossen ‘een schadelijke en dure fout en een achterhaald systeem van bosbeheer’. Volgens de stichting is kaalkap bovendien in strijd met de Wet Natuurbescherming. “Bossen nemen jaarlijks nog steeds met gemiddeld 3000 hectare af. Als Schouten haar zin krijgt, blijft schadelijke en kostbare kaalkap voor onafzienbare tijd de norm”, vreest de stichting.

In de Bossenstrategie staat dat Nederland over tien jaar netto tien procent meer bos moet hebben, dat is ongeveer 37.000 hectare. Dat is volgens Schouten nodig voor herstel van de biodiversiteit en ook om de afspraken in het Klimaatakkoord te halen.

Biodiversiteit

De kwaliteit en de gezondheid van bossen staat in Nederland sterk onder druk, vooral op armere zandgronden. Er moet volgens het plan ook meer aandacht komen voor ‘houtige landschapselementen’ in het landelijke gebied, zoals houtwallen, struiken, heggen, losse bomen. Mede door de intensivering van de landbouw zijn die op veel plekken verdwenen. Maar kaalkap in de bestaande bossen blijft ook nodig, vindt de minister. “Doordat veel Nederlandse boomsoorten afhankelijk zijn van voldoende licht, is kap van belang voor de biodiversiteit", schrijft ze in haar Kamerbrief.

Natuurmonumenten en zestig andere natuurorganisaties pleitten in april vorig jaar bij Schouten voor een verbod op kappen in bossen. Dat was een initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda, omdat de kap slecht zou zijn voor het halen van klimaatdoelen. Natuurmonumenten stopte vrijwel volledig met de kap vanwege de groeiende kritiek. Volgens Staatsbosbeheer staat het kapbeleid volledig los van financiële belangen van houtverkoop, de houtkap zou nodig zijn om bos ‘gevarieerd en toekomstbestendig te houden’.

