Natuurorganisatie wil dat mountainbikeroute sluit: te veel hagedissen platgereden

Een walhalla voor mountainbikeliefhebbers, noemt Salland Marketing het westelijk deel van de provincie Overijssel. Op een mooie dag maken honderden sportfietsers er gebruik van het MTB-netwerk. Dat ze daarbij jaarlijks tientallen zandhagedissen, hazelwormen en andere beschermde reptielen doodrijden is ‘nevenschade’, zei een woordvoerder van de provincie Overijssel in mei in Trouw.

De nieuwe natuurorganisatie Natuur Alert eist echter dat de provincie Overijssel een van de populairste routes – de 29 kilometer lange blauwe route tussen Holten en Nijverdal – afsluit voor gebruik. Dat moet binnen twee weken gebeuren, omdat er in de nazomer veel jonge dieren in het gebied op zoek gaan naar nieuw leefgebied, schrijft de organisatie donderdag in een brief aan de provincie.

Overijssel moet de wet handhaven, stelt Natuur Alert, omdat voor de aanleg van deze MTB-route geen ontheffing van de Wet natuurbescherming is aangevraagd. Dat was nodig omdat Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug een Natura 2000-gebied is, dat onder de natuurbeschermingswet valt. Ze wijst erop dat nog te weinig bekend is over de leefgebieden van de reptielen, waarvan sommigen op de rode lijst staan, wat betekent dat ze moeten worden beschermd tegen uitsterven.

Dat geldt ook voor de nachtzwaluw en het korhoen, voor wie de Sallandse Heuvelrug is aangewezen als speciale beschermingszone volgens de Vogelrichtlijn. Dit is het enige leefgebied in Nederland waar het korhoen nog voorkomt en met veel moeite tegen uitsterven wordt beschermd. De druk van de recreatie maakt dat moeilijker, stelt Natuur Alert, dat verwijst naar een rapport van Alterra, uit 2014, over het behoud van het korhoen in Nederland, waarin mountainbiken een verstorende factor wordt genoemd.

De zandhagedis wordt ook op andere plaatsen in Nederland bedreigd door de aanleg van fietspaden. Regionale overheden en terreinbeheerders vergeten de bescherming van de natuur waartoe ze wettelijk verplicht zijn ten behoeve van de recreatie, stelt Natuur Alert.

