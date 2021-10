Natuurmeldpunt moet zin en onzin scheiden – en gekke bekken voor lief nemen

Een melding van een zeldzame hop met een foto van een doodgewone gaai erbij, een nog zeldzamere kroeskoppelikaan, gefotografeerd in Artis, of een huiskonijn gemeld als boommarter. Bij Waarneming.nl kijken ze niet meer op van de vreemde meldingen die binnenkomen. Met de groei van het aantal waarnemers hebben de mensen achter de website er ook steeds meer werk aan om het kaf van het koren te scheiden.

Vooral de laagdrempelige app Obs­Identify, die soorten van foto’s kan herkennen, zorgt voor veel foutieve en onzinnige meldingen. “Dat baart ons wel zorgen”, zegt Timo Roeke, projectleider bij Waarneming.nl. “Mensen die willen bijdragen moeten natuurlijk ergens beginnen en zo’n app helpt daarbij heel goed. Maar er zijn te veel mensen die onzekere resultaten toch invoeren, of ook kamerplanten en huisdieren op de foto zetten. En er zijn mensen die naast serieuze waarnemingen ook eens per week een foto van zichzelf uploaden om te zien op welk dier ze nu weer lijken.”

Dagelijks komen er honderden tot duizenden waarnemingen binnen, de een iets betrouwbaarder dan de andere. Een legertje aan vrijwilligers staat klaar om de onzin er uit te filteren en ook van de serieuze meldingen de betrouwbaarheid te controleren. “We hebben zo’n 350 vrijwilligers die optreden als validator”, vertelt Roeke. “Die zijn heel deskundig op het gebied van bijvoorbeeld zoogdieren of een bepaalde groep insecten en zij beoordelen elke waarneming op betrouwbaarheid. Als er een foto bij zit is dat vaak makkelijk, dan is soms direct te zien dat het eigenlijk een andere soort is dan doorgegeven. Of er staat bij een waarneming dat er 120 ijsvogels gezien zijn langs een kanaal, dan is er ook duidelijk iets fout gegaan, dus dat corrigeren de validatoren dan.”

Heel veel selfies

De lol zit ’m voor veel van die validatoren vooral in het inzetten van hun deskundigheid, maar nu gaat een groot deel van hun tijd verloren aan het verwijderen van bizarre meldingen, ervaart ook validator Niels Eimers. “Op een gegeven moment kwamen ineens enorm veel onzinmeldingen binnen. Kamerplanten, dierentuindieren, selfies. Vooral heel veel selfies. Nieuwe gebruikers zijn erachter gekomen dat daar heel leuke soorten uitkomen, dus die gaan zichzelf of elkaar fotograferen. Als ze daarna op ‘opslaan’ klikken, dan staat het op Waarneming.nl.”

Vooral mensen als Eimers, die gespecialiseerd zijn in planten, hebben het extra druk gekregen. Ongeveer 60 procent van alle waarnemingen die via ObsIdentify binnenkomen, betreft namelijk een plant. “Planten vliegen niet weg, die kunnen mensen makkelijk fotograferen”, verklaart Eimers. “Op het hoogtepunt in de zomer kwamen er wel achtduizend plantenwaarnemingen binnen op een dag. Die moeten we met 25 validatoren op het gebied van planten verwerken. Dat lukt op zo’n moment maar voor 30 procent. In de herfst kunnen we het precies behappen en in de winter, als het qua plantenwaarnemingen rustig is, halen we de schade in.”

Waarnemingen van grapjassen schieten dan soms in het verkeerde keelgat. “Veel validatoren schrokken er wel van toen er ineens zoveel troep binnenkwam, en een klein aantal is zelfs gestopt omdat ze het niet meer leuk vonden”, vertelt Eimers. “Ik heb zelf ook regelmatig tot tien moeten tellen, maar ik heb goede hoop dat het met de aanpassingen die zijn gedaan allemaal iets beter zal gaan. Het is nu gelukkig wel makkelijker gemaakt om dit als validator af te keuren en dan krijgt de waarnemer een automatisch bericht dat dit niet de bedoeling is.”

Veel tijd en energie in onbruikbare waarnemingen

Roeke kent overigens geen gevallen van validatoren die daadwerkelijk zijn gestopt, maar enige onrust is er wel. De organisatie werkt er dan ook hard aan om het probleem te verhelpen. “We hechten grote waarde aan de kwaliteit van de data. Onze gegevens stromen ook door naar de Nationale Databank Flora en Fauna, waar ecologen en beleidsmakers gebruik van maken om beleid op te baseren. Wij hebben diverse aanpassingen gedaan om het percentage onbruikbare waarnemingen omlaag te krijgen. Maar de druk op de validatoren is nog voelbaar, dus wij zullen hier de komende tijd veel tijd en energie in blijven steken.”

De hilariteit rond een herkenningsapp die in mensen dieren denkt te herkennen, gaat voor sommigen overigens wel erg ver. Zo haalde bioloog en blogger Gert Korthof naar eigen zeggen maar liefst 6600 foto’s van personen en landschappen door ObsIdentify. Op de website wasdarwinwrong.com toont hij een flinke verzameling fotomodellen die door ObsIdentify hoogstwaarschijnlijk tot kerkuil of rivierprik zouden worden gebombardeerd.

Vliegende grutto’s

Ook bij serieuze pogingen tot herkenning geeft ObsIdentify nog wel eens vreemde antwoorden, of herkent veel voorkomende soorten niet. “Tot voor kort werden vliegende grutto’s bijvoorbeeld slecht herkend. Dat hebben we door de beeldherkenning aan te passen opgelost”, zegt Roeke. “En als mensen nu een foto invoeren met veel riet, geeft ObsIdentify als waarschijnlijke soort de roerdomp. Dat komt doordat de software getraind wordt op basis van roerdompfoto’s waar ook veel riet op staat. Die context wordt ook meegenomen, maar heeft als nadeel dat er dit soort fouten kunnen optreden. We blijven dus ontwikkelen. Van fouten kun je leren, ook met artificial intelligence.”

Roeke ziet de komst van Obs­Identify en de groei van het aantal waarnemers uiteindelijk vooral als winst. “Waarneming.nl kreeg in de eerste negen maanden van 2021 al meer dan tien miljoen waarnemingen binnen. Bij de soortgroep planten zagen we de grootste toename, maar ook daar waren er in augustus, een drukke maand qua planten, slechts 3 procent foutieve meldingen”, relativeert hij. “En een van de doelen is dat mensen meer met biodiversiteit in de eigen omgeving bezig zijn, dat lukt zo heel goed. Je ziet nu ook in het bos ouderen met hun kleinkinderen lopen, waarbij de kleinkinderen met behulp van de app aan opa en oma vertellen wat ze zien. Vroeger was dat andersom. Dat vind ik prachtig om te zien. Bovendien, een beginnend ObsIdentify-gebruiker kan uitgroeien tot een specialist.”

Lees ook:

Sander Turnhout schreef het Basisboek Veldbiologie: ‘Draai een tegel om en kijk wat eronder kruipt’

Sander Turnhout schreef het Basisboek Veldbiologie, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, waarvan hij als kind jarenlang lid was. Een gids om zelf in de natuur op onderzoek te gaan.

Alsof je een eeuwenoud meesterwerk afbijt en overschildert

Mijn hobby om de tuin grondig te inventariseren is deze zomer danig uit de hand gelopen. Ik krijg er geen genoeg van om mijn omgeving uit te kammen – ook ver buiten de tuin – op zoek naar onbekende planten en dieren.