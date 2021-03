Natuur doet er niet toe in campagnes. ‘De partijen kiezen voor hun oudere kiezers’

Frank Wassenberg (PvdD): ‘Collega-Kamerleden laten dit thema een beetje op zijn beloop’

Voor Partij voor de Dieren-Kamerlid Frank Wassenberg komt het niet als een verrassing dat zijn partij eruit springt als het gaat om aandacht voor landbouwgif. En het verbaast de nummer 4 op de kandidatenlijst ook niet dat het onderwerp bij andere partijen ondergeschoven kindje is: “Ik merkte de afgelopen jaren dat collega-Kamerleden het thema een beetje op zijn beloop lieten”.

Hij ziet het als taak voor de PvdD om andere partijen hierop attent te maken, zoals de partij ook de intensieve veehouderij onder de aandacht wist te brengen: “Ik was heel blij toen ik dit onderwerp met enig lobbywerk bij andere partijen onder de aandacht kreeg, en we gezamenlijke moties indienden. Vooral met GroenLinks en D66.”

Europese achterkamertjes

Het is juist van belang dat biodiversiteit en pesticiden op de radar staan in het parlement, zegt Wassenberg, omdat besluitvorming vaak afgeschermd plaatsvindt. “Het overleg vindt in Europese achterkamertjes plaats. Letterlijk, want het zijn veelal overleggen op ambtelijk niveau achter gesloten deuren. Vaak wordt niet gestemd over individuele stoffen, maar over gecombineerde pakketten. Die stemmingen zijn vaak geheim, alleen de einduitkomst wordt gedeeld met de buitenwereld.”

Daarom is het belangrijk dat meer partijen zich met het onderwerp gaan bezighouden, zegt hij. “We moeten actief tegels lichten. En ook de nieuwe Europese Green Deal controleren. Daarin staat dat 25 procent van de Europese landbouw in 2030 biologisch moet zijn, maar dat is eerder een intentieverklaring dan een hard afrekenbaar doel. Minister Schouten van landbouw zei al met zoveel woorden dat die 25 procent niet een-op-een naar Nederland vertaald hoeft te worden. Met andere woorden: als andere lidstaten wat meer doen, kan Nederland minder doen.”