Nam wil lozing afvalwater verplaatsen van Twente naar Drenthe

De stemming in Twente blijft ‘eerst zien dan geloven’, zei cabaretier Herman Finkers woensdag tegen het ANP. Als buurtbewoner van een voormalig gasveld bij het kerkdorp Rossum, tussen Oldenzaal en Ootmarsum, is hij blij met de aankondiging van de Nam om in Twente te stoppen met het lozen van miljoenen liters afvalwater per dag uit de oliewinning.

De Nam wil dat voortaan doen in de olie- en gasvelden in het Drentse Schoonebeek, waar de olie wordt opgepompt, zo maakte het bedrijf dinsdagavond in de gemeenteraad van Dinkelland bekend. De Nam gaat hierover in overleg met de Rijksoverheid, de provincie Drenthe en de gemeentes Emmen (waar Schoonebeek onder valt) en Dinkelland. Het kost naar schatting drie jaar voordat de vergunningen rond zijn.

Beeld Bart Friso

Stoommethode

In Twente is er al jarenlang verzet tegen het injecteren van zogeheten productiewater, dat overblijft van de stoom waarmee de olie in de bodem minder stroperig wordt gemaakt zodat hij makkelijker is op te pompen. De stoommethode kwam bij de heropening van het olieveld in Schoonebeek, eind januari 2011, in plaats van de klassieke jaknikkers. Het afvalwater zit vol chemicaliën, zoals waterstoffluoride, zoutzuur, methanol en benzeen. Sommige zijn afkomstig uit de olie, andere zijn toegevoegd aan de stoom om buizen tegen erosie te beschermen.

Buurtbewoners, die zich met Finkers hebben verenigd in de stichting Stop Afvalwater Twente, zijn bang dat de bodem en het grondwater vervuild raken met die chemicaliën. De injecties werden in 2016 enkele maanden stilgelegd nadat een lek was ontdekt in een ondergrondse pijpleiding. Een poging van de provincie Overijssel om de lozingen helemaal te stoppen, strandde bij de rechter.

Motie werd afgeraden

Vorig jaar werd in een buis bij Rossum opnieuw een scheur ontdekt, die al in 2017 bleek te zijn ontstaan. De Tweede Kamer nam half december een motie aan om de afvalwaterinjecties in Twente op te schorten. Toenmalig minister van economische zaken Stef Blok raadde de motie af, omdat de Nam voldoet aan de voorwaarden van de verleende vergunning, en Staatstoezicht op de Mijnen toeziet op de lozingen. De nieuwe staatssecretaris van mijnbouw, Hans Vijlbrief, mag de knoop doorhakken.

De Nam hield woensdag in de raad van Dinkelland vol dat de injecties veilig en verantwoord zijn. Direct stoppen zou ten koste gaan van honderden banen in Schoonebeek, waarschuwde directeur Simon Vroemen. “Die banen komen niet meer terug als het veld te lang stilligt en helemaal afkoelt.”

Lusten en lasten

Toch zoekt het bedrijf naar alternatieven, vanwege de sterk toegenomen maatschappelijke urgentie. Het bedrijf pompt al langer afvalwater in lege gasvelden bij Schoonebeek en wil dat nu dus ook in lege olievelden gaan doen. Ook onderzoekt de Nam of het afvalwater gedeeltelijk kan worden gezuiverd. Met Dinkelland wil de Nam in gesprek over lasten en lusten, zei Vroemen. “Wij willen, als de omgeving er open voor staat, investeren in duurzaamheid en sociale initiatieven.”

Raadsleden en omwonenden reageerden sceptisch. “Ze houden Twente weer een worst voor”, aldus voorzitter Freddy Mensink van Stop Afvalwater Twente. “In deze tijd van energieschaarste en transitie zou het natuurlijk het beste zijn helemaal te stoppen met oliewinning in Schoonebeek”, vindt Finkers. “Deze vorm van mijnbouw kost veel energie, geeft veel CO 2 -uitstoot en levert een olie op die voor de energievoorziening niet nodig is.”

Lees ook:

Olieveld Schoonebeek weer in gebruik

Nederlands grootste olieveld in het Drentse Schoonebeek produceert voor het eerst sinds 1996 weer aardolie. Eind december gingen de eerste tankwagens naar de raffinaderij, deze week worden de eerste nieuwe olieputten opgestart.