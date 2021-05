Na waterstofperoxide moet nu gemodificeerde klei de blauwalg verdrijven

Zwemmen is op de Kralingse Plas ’s zomers vanwege blauwalg vaak wekenlang verboden: wie de talloze verbodsborden dan negeert, kan te maken krijgen met hoofdpijn, misselijkheid, of zwaardere klachten. Dat maakt dit populaire water voor Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard tot hoofdpijndossier.

De blauwalgbestrijding is al jaren bezig en gaat gepaard met soms opzienbarende maatregelen: in 2016 liet Leefbaar Rotterdam-wethouder Joost Eerdmans, nu in de Tweede Kamer, zelfs waterstofperoxide toevoegen aan het water. Het experiment met het als blondeermiddel bekende goedje moest een kortetermijnoplossing zijn, maar pakte al snel verkeerd uit. De blauwalg keerde na een zomer afwezigheid terug. Van de visstand bleek 93 procent gestorven.

De gemeenteraad reageerde ziedend, natuurliefhebbers blijken nog altijd boos. “Met de kennis van nu was dat natuurlijk hartstikke fout”, zegt Jan Smith, verbonden aan Natuur- en vogelwacht Rotta. “Men gaat voortdurend uit van de maakbare natuur. We moeten dat denkbeeld zo langzamerhand loslaten, vind ik.”

5,5 miljoen euro aan maatregelen

Maar de plas met rust laten, is wat de gemeente juist níét doet. Vijf jaar na de waterstofperoxide ligt er een nieuw ambitieus plan op tafel. Op aanraden van de universiteit Wageningen wordt er dit najaar phoslock op de bodem van de Kralingse Plas gestort. Een miljoen, uit Azië geïmporteerde, kilo. Phoslock is gemodificeerde klei, met daarin 5 procent toegevoegde lanthaan. De fosfaat die de blauwalg voedt, moet door deze klei worden geneutraliseerd en vastgehouden op de bodem. Deze klei is niet schadelijk voor mens en milieu, stelt de gemeente, dat vorig jaar onderzoek liet uitvoeren in een deel van de plas.

Deze stort maakt deel uit van een pakket van in totaal tien maatregelen, die alles bij elkaar 5,5 miljoen euro kosten. Een sluis wordt verbeterd, een gemaal losgekoppeld, de riooloverstorten van omringende sloten aangepakt. De gemeenteraad is weliswaar akkoord, maar tegenstanders roeren zich nog steeds. “We willen helemaal geen chemische experimenten meer in de plas”, zegt Jaap Rozema, burgerlid van de raadsfractie van de Partij van de Dieren in de Rotterdamse raad. “Planten, bloemen en diersoorten hebben waarde. Daar mag je je als mens niet te veel in mengen, vind ik. Dit is een egocentrische houding.”

‘De duurzaamste oplossing’

Natuurkenner Smith is vooral bang dat door de stort de voedselketen in de plas een dreun krijgt, net als na de proef met waterstofperoxide. Toen bleek dat de plankton in de plas beschadigd was geraakt, met alle gevolgen van dien. Smith vreest dat de dieren opnieuw lijden onder de drang naar recreatie, in wat hij ‘de maakbare natuur’ noemt. “Er is nog niks veranderd in de zienswijze van het hoogheemraadschap en de gemeente.”

Maar wethouder Wijbenga (buitenruimte, VVD) is juist blij. Rotterdam zet onder zijn bewind fiks in op de bestrijding van de spelbederver: voor phoslock trekt hij 3,5 miljoen euro uit. “In onze ogen is dit de meest duurzame oplossing”, zegt hij. “Daarbij is natuurlijk nauwkeurig gekeken naar alle ‘aandeelhouders’ van de plas: de recreanten, maar ook de dieren. Volgend jaar zomer moeten we het effect gaan merken. Dan moet het met de blauwalg hier gedaan zijn.’’

Lees ook:

De bestrijding van blauwalg is vaak nutteloos, zeggen ecologen. ‘Het neigt naar kwakzalverij’

De strijd van de waterschappen tegen de blauwalg is weinig effectief. De bron van de vervuiling wordt te vaak genegeerd en hun ingrijpen stelt wetenschappelijk weinig voor.