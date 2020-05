Na de recordregen nu in de drup van het overbelaste net

Zoals ik in mijn twee vorige afleveringen beschreef, heeft eind maart me al recordhoeveelheden stroom opgeleverd. Niet alleen waren er veel dagen met strakblauwe luchten, de luchten waren écht strakblauw dankzij de afwezigheid van vliegtuigen en hun condensstrepen. Het leverde me die dagen 10 procent extra kWh's op. Over de hele maand april , waarin de vliegtuigstrepen opnieuw aan de hemel ontbraken, heb ik diezelfde 10 procent extra kunnen noteren: 394 kWh, terwijl het oude record, vorig jaar gevestigd, op 358 stond.

Op een wolkeloze dag, 22 april, schakelde mijn omvormer vijf keer automatisch uit. De spanning op het netwerk in de buurt was te hoog opgelopen. Beeld Vincent Dekker

Voor de goede orde: in dit geval kan ik niet zeggen dat die 10 procent helemaal aan de vliegstilte is te danken. Daarvoor zou ik eerst moeten kijken hoeveel wolkeloze dagen er vorig jaar en dit jaar in april waren en die met elkaar moeten vergelijken. Maar dan nog kom ik er niet goed uit, want dit jaar had ik op de wolkeloze dagen weer flink last van een oude kwaal: uitval van mijn omvormer, soms wel acht keer op een dag. Zonder die uitval zou mijn productie nog een paar procent groter zijn geweest.

Die uitval had ik twee jaar geleden ook. In 2018 kwam ik er achter dat het niet aan mijn omvormer lag maar aan het elektriciteitsnet bij mij in de buurt. Veel buren hebben in de loop der jaren ook zonnepanelen op hun dak gezet, en op mooie dagen komt daardoor vanaf een uur of elf zo veel stroom op het net dat het net ‘overspannen’ raakt. De spanning moet 230 Volt zijn en mag 10 procent afwijken, dus tot maximaal 253 Volt. Om ongelukken te voorkomen is mijn omvormer zo geprogrammeerd dat hij automatisch afslaat als de spanning boven de 251 Volt komt. En dat gebeurde dus steeds vaker.

Laatste fase

De oplossing was in 2018 dat ik mijn zonnepanelen overzette van fase 2 naar fase 1. Het consumenten-net heeft drie fases en kennelijk hadden veel buren hun zonnepanelen net als ik op fase 2 aangesloten. Fase 1 was twee jaar geleden nog niet zo zwaar belast en na omzetting naar die fase verdween de uitval als sneeuw voor de zon. Tot een maandje geleden. Nu blijkt dus ook fase 1 propvol te zitten. Vrijdag, 1 mei, heb ik mijn toevlucht genomen tot fase 3. Die bleek iets minder zwaar belast dan 1 en 2, maar heel veel scheelt het helaas niet. En als de uitval de komende weken of maanden weer terugkeert, kan ik dus nergens meer heen met mijn stroom.

Ik denk dat het tijd wordt om mijn netwerkbeheerder Liander te gaan bellen. Die moet er voor zorgen dat de spanning niet boven de 253 Volt uitkomt. Aan de data van mijn omvormer kan ik zien dat dit al wel is gebeurd. Mijn - ongewenste - record is 255,5 Volt en heel geregeld is het 251 en 252. Dus werk aan de winkel voor Liander. Maar ja, we weten allemaal dat de netwerkbedrijven het overal in het land druk hebben, dankzij alle windmolens en zonnepanelen die er voortdurend bij komen. Ik benieuwd wat Liander mij, maar natuurlijk ook mijn buurtgenoten met zonnepanelen, op korte termijn kan bieden.

Stroom zelf gebruiken

Ondertussen kunnen we zelf ook wat doen. Want het viel me op dat soms midden op een prachtige dag, als de stroomproductie van mij en de buren maximaal was, mijn omvormer niet uitviel. Het enige dat ik kan bedenken is dat sommige buren op dat moment hun elektrische auto aan het opladen waren. Stroom van zonnepanelen die rechtstreeks naar een autoaccu gaat, belast het net niet. Dat geldt ook voor stroom die naar een wasmachine gaat, of een oven, of... Ik heb nog geen e-auto, maar de wasmach ine zal voortaan bij voorkeur midden op de dag bij een volop stralend zon moeten draaien.

En daarnaast hoop ik op redding door Equigy, het Europese initiatief van onder meer TenneT om thuisaccu's en accu's van e-auto's in te zetten om het stroomnet te stabiliseren. Maar tot nu toe reageert Equigy al een week niet op mailtjes van me met het verzoek om mee te mogen doen. Daar raak je dan vanzelf een beetje overspannen van...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

Lees ook:

Te veel zonnepanelen bij de buren, en dus staakt mijn zonnesysteem

Zonnepanelen worden bij mij in de straat nu toch echt populair. Da’s leuk, maar het heeft me wel flink wat kiloWatturen gekost die ik niet meer van mijn dak naar het net kreeg. Mijn omvormer staakte, uitgerekend tijdens de mooiste uren van de dag.