Moet je alleen nog maar producten in glas kopen? Zes vragen over het recyclen van plastic verpakkingen

Tweederde van de plastic verpakkingen van een selectie populaire producten in de supermarkt blijkt niet goed te recyclen. Schokkend voor consumenten misschien, maar experts weten al veel langer dat er veel mis gaat bij de Nederlandse plasticrecycling. Zes vragen aan hen over de grootste problemen van plastic verpakkingen, en de oplossingen. “Japan heeft een wet waardoor elke frisdrank in precies dezelfde fles moet zitten.”

1. Waarom zijn plastic verpakkingingen zo slecht te recyclen?

“Heel bruut gezegd: de marketeers hebben de macht”, zegt hoogleraar Erik van Sebille, oceanograaf gespecialiseerd in plastic vervuiling. Verpakkingen worden volgens hem ontworpen om spullen te verkopen, niet opdat ze opnieuw gebruikt worden. “Een goed voorbeeld is zwart plastic. Dat vinden consumenten mooi. Maar het is ontzettend slecht recyclebaar. Het wordt niet goed herkend in recyclescentra omdat het weinig licht reflecteert bij automatische sortering.”

Daarnaast zijn veel verpakkingen samengesteld uit verschillende soorten plastic, met elk een specifieke eigenschap. Het ene zorgt ervoor dat het schaaltje niet breekt, het andere is beter voor de houdbaarheid. “Deels zijn die hightechplastics goed”, vindt plastic-hoogleraar Jaap den Doelder van de TU Eindhoven. “Daardoor is plastic nu dunner en lichter dan vroeger en resteert er minder afval. Maar nu is het de uitdaging om naar goede verpakkingen van één soort plastic te gaan, dat is beter te recyclen.” Den Doelder is daarover hoopvol. Hij zag laatst voor het eerst gehakt in de supermarkt in flexibele plastic zakjes.

Ook gaat veel mis in afvalsorteercentra. Kleine folietjes belanden standaard in de verbrandingsoven, en zakjes van bijvoorbeeld voorgesneden groente worden pas gerecycled als ze groter zijn dan een A4'tje.

2. Moet ik dan geen producten in plastic verpakkingen meer kopen?

Enerzijds is het voor het milieu vaak beter om géén verpakking te hebben, legt duurzaamheidshoogleraar Arjen Wals van de Wageningen Universiteit uit. “Als je sperziebonen in de supermarkt in een herbruikbaar zakje kan meenemen, moet je dat doen.” Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de zes grootste supermarktketens klanten nu nog nauwelijks aanmoedigen om herbruikbare zakjes te gebruiken.

Maar anderzijds zijn plastic verpakkingen niet altijd slecht als het om duurzaamheid gaat. Ze verlengen de houdbaarheid van producten, bijvoorbeeld van groenten, en dat scheelt zo meer CO2-uitstoot dan het kost. “Plasticverpakkingen kunnen zo ook bijdragen aan een duurzame samenleving.”

3. Zijn verpakkingen in glas of blik dan beter?

Voor veel consumenten voelt glas of blik duurzamer, ziet onderzoeker Jelmer Vierstra van Natuur & Milieu. “Bij plastic denken mensen al snel aan beelden van de plasticsoep in de oceaan, of schildpadden met rietjes in hun neus.” Maar die negatieve connotatie betekent volgens hem niet dat verpakkingen van glas of blik daadwerkelijk beter zijn. “Glas dat in de glasbak gaat is veel zwaarder, dus kost veel meer uitstoot om te vervoeren. Daarnaast kost het ook meer energie om het om te smelten tot nieuwe glazen verpakkingen. Hetzelfde geldt voor blik.” Volgens Vierstra zijn goede plastic verpakkingen vanuit milieuperspectief dus vaak beter, mits ze niet in de natuur terechtkomen.

Een uitzondering zijn glazen statiegeldflessen, waar bijvoorbeeld de Ekoplaza melk in verkoopt. Die worden schoongespoeld en hergebruikt. “Hergebruiken is altijd beter dan recyclen. Andere supermarkten kunnen hier een voorbeeld aan nemen.”

4. Wat moeten supermarkten doen om de verpakkingen van hun huismerkproducten beter recyclebaar te maken?

Alle experts zeggen: vaker één soort plastic gebruiken. Of, als je meerdere soorten plastics gebruikt, maak het dan zo dat de verpakking goed uit elkaar te halen is. “Bijvoorbeeld met een lijmlaag die goed op te lossen is”, zegt Den Doelder van de TU Eindhoven. Snellere innovatie in afvalverwerking en recycling is ook nodig. “Er wordt nu gewerkt aan een systeem met een soort onzichtbare barcodes die in het plastic zijn verwerkt, waardoor verschillende soorten plastic veel makkelijker herkend kunnen worden in sorteercentra. Dat zou een oplossing zijn.”

5. Is strengere wetgeving de oplossing?

Natuur & Milieu pleit voor strengere wetgeving, in aanloop naar het Kamerdebat over circulaire economie deze donderdag. Daar stemmen de experts mee in. Natuur & Milieu wil dat het laagwaardige ‘downcyclen’ – wasmiddelflessen die de opvulling van tuinmeubilair worden – niet langer als ‘recyclen’ gezien wordt.

Strengere wetgeving kan zeer effectief zijn, ziet ook klimaatwetenschapper Van Sebille. “Elke fles frisdrank in Japan moet precies dezelfde vorm en kleur hebben. Alleen het etiket mag verschillen. Dat maakt het recyclen veel makkelijker.” Vierstra van Natuur & Milieu denkt daarnaast dat strengere wetgeving innovatie van de verpakkingsindustrie zal bevorderen.

6. Kan de burger iets doen?

Onderzoeksleider Vierstra benadrukt dat consumenten niet moedeloos moeten worden van het feit dat zoveel verpakkingen van supermarktproducten nu nog slechts beperkt recyclebaar zijn. “Blijf plastic scheiden, want downcycling is altijd nog veel beter voor het milieu dan de verbrandingsoven.” Duurzaamheidshoogleraar Wals van de Wageningen Universiteit sluit zich daarbij aan. Maar hij vindt wel dat Nederlanders beter geholpen moeten worden.

“Het grootste probleem vind ik de onduidelijkheid voor burgers over alle soorten plastic verpakkingen.” Als je een wasmachine koopt, legt Wals uit, zie je een energielabel: A, B, C, D, E, met kleuren van groen tot oranje tot donkerrood. “Dat is ook een ingewikkeld onderwerp, maar door die kleuren weet je: dit is fout, dit is minder fout.” Wals vindt dat zo’n systeem ook op plastic verpakkingen toegepast moet worden. Wie dan kan kiezen uit vijf merken pinda’s, ziet hoe recyclebaar de verpakking is.

Wals vindt ten slotte dat de overheid en supermarkten burgers beter moeten voorlichten over wat er met plastic gebeurt, nadat het in de afvalbak verdwijnt. “Voor veel mensen belandt het nu in een soort zwart gat. En er gaan spookverhalen rond: dat alles de verbrandingsoven ingaat. Dat helpt niet bij het creëren van meer bewustzijn voor duurzaam leven.”

Lees ook:

Plastic netjes scheiden? Supermarkten doen er nog te weinig aan

Van een willekeurige greep uit populaire supermarktproducten is twee derde van de plastic verpakkingen niet goed recyclebaar blijkt uit onderzoek van Natuur&Milieu. Vooral Jumbo en biowinkel EkoPlaza komen slecht uit de test.