Minister Schouten wil bomen planten, collega Van Nieuwenhuizen wil ze kappen

De timing is opmerkelijk: daags nadat de ene minister tekent voor een wegverbreding die ten koste gaat van een flink aantal bomen, komt de andere minister met een ambitieus bomenplan. Nederland krijgt er de komende tien jaar 37.000 hectare aan bos bij, hebben het kabinet en de provincies afgesproken in de Bossenstrategie, die minister Carola Schouten woensdagmiddag presenteerde.

“De coronacrisis heeft laten zien dat bossen vaker worden opgezocht”, zegt Schouten. “Gezond bos is belangrijk voor mensen, dieren en de biodiversiteit. Daarom ben ik trots dat we, samen met de provincies, werken aan meer bos in Nederland.”

Bossenstrategie • De hoeveelheid bos neemt tot 2030 met 37.000 hectare toe tot 407.000 hectare

• De helft daarvan komt buiten bestaande natuurgebieden

• Elk kind op de basisschool plant een boom

Meer dan de helft (19.000 hectare) van de nieuwe bomen komt buiten het bestaande Natuurnetwerk Nederland (NNN), om te zorgen voor een groene omgeving bij steden en dorpen en overgangszones tussen natuur en landbouw. Minister Schouten wil het voor boeren financieel aantrekkelijker maken om bomen op hun erf te planten. Ook denken de overheden aan subsidies, zoals koolstofcertificaten, en willen ze het planten van bomen stimuleren bij bijzondere gelegenheden als een geboorte of een huwelijk.

Er komt extra bos in de plannen voor woningbouw, energietransitie, landbouw en water

De financiering hiervan is nog niet rond. In het Klimaatakkoord is 14,5 miljoen euro uitgetrokken voor inrichting van rijksgronden. Verder willen de minister en de provincies in overleg met gemeenten en waterschappen op zoek naar slimme constructies, waarbij extra bos wordt opgenomen in de plannen voor woningbouw, energietransitie, landbouw en water.

Het NNN zelf wordt met 15.000 hectare bos uitgebreid door terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, de provinciale landschappen en particuliere grondeigenaren.

Daarnaast komt er 3400 hectare aan bos terug door het herplanten van bomen ter compensatie van de kap sinds 2017 in Natura 2000-gebieden ten behoeve van natuurontwikkeling als heide en duin. Hiervoor ligt 120 miljoen euro klaar. Tegen die bomenkap is de afgelopen jaren op diverse plaatsen in het land fel geprotesteerd, soms tot in de rechtbank. Schouten wil nu wettelijk vastleggen dat bomenkap ten behoeve van andere natuur altijd moet worden gecompenseerd.

Opvallend in de Bossenstrategie is de afspraak dat elk kind in zijn of haar tijd op de basisschool een boom zal planten. Dit initiatief van de stichting Nationale Boomfeestdag (voorheen boomplantdag) werd al door tientallen gemeenten gesteund en wordt nu overgenomen door het Rijk en de provincies.

Protest tegen bomenkap op landgoed Amelisweerd in 1986. Beeld Werry Crone, Trouw

Er komt bos bij met een oppervlak van bijna vier keer de stad Utrecht

Het bosareaal in Nederland is nu 370.000 hectare groot en daar komt dus 10 procent bij, bijna vier keer de omvang van de stad Utrecht. En dat is uitgerekend de stad die grenst aan landgoed Amelisweerd, dat door protesten tegen het kappen van bomen ten behoeve van een snelweg een van de bekendste bossen van het land is. Juist gisteren zwollen die protesten weer aan, nadat minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur het tracébesluit A27/A12 had getekend.

Begin jaren tachtig werden 465 bomen gekapt om de aanleg van de A27 door Amelisweerd mogelijk te maken. Inmiddels staan er zo vaak files rond Utrecht dat Rijkswaterstaat aandringt op verbreding. Het tracébesluit dat Van Nieuwenhuizen twee jaar geleden had vastgesteld, sneuvelde bij de Raad van State omdat de compensatiemaatregelen voor de natuur waren gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof. Het nieuwe tracébesluit is mogelijk dankzij de verlaging van de snelheid op snelwegen tot 100 kilometer per uur, zegt de minister. Ook het nieuwe besluit voorziet in (wettelijk verplichte) compensatie voor het kappen van bomen, onder meer in de vorm van een groene overkapping van de weg die stad en landgoed met elkaar verbindt.

