Minister Schouten niet onder de indruk van ultimatum boze boeren

Schouten toonde zich niet erg onder de indruk van het ultimatum. Aan de NOS zei ze de eis ‘voor kennisgeving aan te nemen’. Schouten wil de voermaatregelen invoeren, zodat koeien minder stikstof produceren. Dit is nodig om de stofstofcrisis te bezweren, aldus het kabinet.

Daar wil FDF niets van weten. Niet alleen doet de radicale boerengroep de stikstofcrisis af als een non-probleem, leden vrezen ook voor de gezondheid van hun vee als dat op rantsoen moet. Schouten erkende dat een zeer beperkt deel van de koeien gezondheidsklachten kan krijgen bij vermindering van krachtvoer, maar volgens haar zijn de risico’s klein. De minister laat op dit moment aanvullend onderzoek doen.

FDF eist echter dat de minister haar plan schrapt. Schouten is dat niet van plan. Haar veevoereis, die boeren bij weigering op een boete komt te staan, is al goedgekeurd door zowel de Tweede Kamer als de Senaat. Over de exacte uitvoering wil Schouten in augustus uitsluitsel geven.

Boeren voelen zich afgescheept

FDF zegt zich afgescheept te voelen en vindt dat de minister zegt: ‘Ik zet mijn voermaatregel door, ik ga op vakantie en red je er maar mee’. De actiegroep kwam afgelopen week al tegen de maatregel in het geweer doet het platleggen van distributiecentra van supermarkten. Minister Schouten moest een werkbezoek in Zeeland afbreken, na bedreigingen aan haar adres.

Diverse regio’s en steden hebben verboden uitgevaardigd tegen trekkers op de weg, om zo de protesten te stoppen. De veiligheidsregio’s in Groningen, Friesland en Drenthe trokken dat verbod dit weekend al weer in, na overleg met boerenclubs waaronder FDF. Die beloofden eventuele trekkeracties ten minste twaalf uur van tevoren aan te melden.

Lees ook:

Boeren ‘klaar om de weg op te gaan’ tegen voermaatregel

Boeren overwegen opnieuw met hun tractoren te gaan demonstreren, omdat ze fel tegen maatregelen op het gebied van veevoer zijn. Dat kondigden ze begin deze maand direct al aan.