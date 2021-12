Minister Schouten moet uitleggen waarom ze het gooien met eenden geen overtreding vindt

In een paar uur tijd ruimt een vangploeg een stal met duizenden eenden, die naar het slachthuis worden afgevoerd voor hun dons en veren. Dat gaat met harde hand, zo blijkt uit de filmbeelden die een vrijwilliger van Animal Rights maakte met een verborgen camera. De vangers pakken meerdere eenden tegelijk bij de nek en gooien ze in kratten die in een wagen worden geduwd. Sommige eenden ‘die niet goed zijn’ slaan ze dood tegen de stalwand of trappen ze dood op de grond.

Animal Rights deed in 2018 aangifte wegens overtreding van de dierenwelzijnsvoorschriften tegen drie eendenfokkerijen in Dalfsen, Epe en Putten en de bedrijven die waren ingeschakeld voor het vangen en het transport naar het slachthuis. Enkele bedrijven kregen daarop een waarschuwing en een medewerker van een vangploeg kreeg een geldboete voor het doodtrappen van een eend. Voor het overige is het handhavingsverzoek afgewezen door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), met als voornaamste argument dat een dierenarts op basis van de filmbeelden geen ernstig lijden heeft kunnen constateren.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft dat besluit dinsdag verworpen en minister Schouten (als verantwoordelijke voor de NVWA) opgedragen de aangifte van Animal Rights opnieuw te beoordelen. Daarbij moet de minister duidelijk maken hoe zij aankijkt tegen het bewijs dat met de verborgen camera is verzameld en waarom er op basis daarvan geen sprake is van overtredingen. Het college merkt op dat een schriftelijke waarschuwing niet geldt als juridische sanctie.

