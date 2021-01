Minister Schouten: Jagers mochten hazen en konijnen blijven schieten

Het jachtseizoen voor de haas was eind december voorbij, dat voor het konijn eindigt eind januari, over enkele dagen. “Er wordt dan dus niet meer gejaagd op die soorten, behoudens de vrijstellingen voor konijn in het kader van schadebestrijding”, schrijft natuurminister Schouten deze week aan de Tweede Kamer.

Met dat antwoord omzeilt Schouten de vraag of ze bereid is de haas en het konijn met spoed van de lijst met vrij bejaagbare soorten te halen. Kamerleden van de Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PVV, SP en PvdA drongen hier begin november op aan na publicatie van de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren, waarop haas en konijn voor het eerst voorkomen.

Schouten schrijft dat haas en konijn op de rode lijst de status ‘gevoelig’ hebben, niet ‘bedreigd’, wat betekent dat ze nog niet op uitsterven staan. Ook wijst ze erop dat jagers “een redelijke stand van het aanwezige jachtwild” in hun gebied moeten handhaven. Jagers lieten na het verschijnen van de rode lijst meteen al weten dat de jacht niet de oorzaak is van mogelijk teruglopende populaties hazen en konijnen.

Een makkelijke prooi

Die teruggang ligt aan de steeds minder aanwezige beschutting in het boerenland, waardoor de haas een makkelijker prooi is van vossen en wilde katten, schrijft Schouten. Het konijn heeft last van virussen, roofdieren en het neerslaan van stikstof in de natuur.

De minister laat onderzoeken of er regionale verschillen zijn in de ontwikkeling van hazen- en konijnenpopulaties en wil daarna met de provincies kijken of extra beschermingsmaatregelen nodig zijn. Ze laat van dit onderzoek afhangen of haas en konijn ook dit jaar weer op de wildlijst van bejaagbare soorten komen te staan, waarbij ze, zo schrijft Schouten, zal letten op internationale afspraken, net zoals ze doet bij de wilde eend. GroenLinks drong eerder aan op een jachtverbod voor die soort.

Lees ook:

Kamermeerderheid wil jaagverbod konijnen en hazen nu ze op de rode lijst staan

Jagers zijn niet van plan de jacht op hazen en konijnen te staken. Van minister Schouten hoeft dat ook nog niet, maar een Kamermeerderheid vraagt er wel om.

Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst

De otter is terug in Nederland, en niet langer bedreigd. Maar haas en konijn staan voor het eerst op de Rode Lijst. Ook met egel en eekhoorn gaat het niet goed.