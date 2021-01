Minister moet stikstof langs de A15 net zo meten als bij een koeienstal

Het doortrekken van de A15 bij Arnhem is opnieuw vertraagd. De minister van infrastructuur krijgt van de Raad van State een half jaar de tijd voor een nieuwe berekening van de stikstofuitstoot. Die herberekening moet verder kijken dan een strook van vijf kilometer langs de snelweg.

In een tussenuitspraak ging de Raad van State woensdag mee in de bezwaren van Natuur en Milieu Gelderland tegen het rekenmodel dat de stikstofuitstoot bij wegen minder streng meet dan die in de landbouw. Waar bij de vergunning voor een stal wordt gekeken hoeveel stikstof daardoor in de natuur in heel Nederland neerdaalt, geldt voor snelwegen een afstandscriterium van vijf kilometer.

Voor dit verschil heeft minister Cora van Nieuwenhuizen naar het oordeel van de Raad van State geen goede verklaring gegeven. Daarom kan de hoogste bestuursrechter niet vaststellen of het tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor natuurgebieden in de buurt van de snelweg.

Als de minister niet kan uitleggen waarom de stikstofberekening wel klopt, kan dat gevolgen hebben voor andere grote infrastructurele projecten want dit rekenmodel is bij meer wegenbesluiten gebruikt. Afgelopen zomer adviseerde de commissie-Hordijk, die op verzoek van het kabinet de stikstofberekening van het RIVM voor de veehouderij doorlichtte, al om het afstandscriterium van vijf kilometer te schrappen, maar het kabinet nam dat advies niet over. Ook de commissie voor milieueffectrapportage wees op de verschillen in meetmethode tussen landbouw en verkeer, in haar beoordeling van de stikstofberekeningen voor verbreding van de A27 bij Utrecht, door het landgoed Amelisweerd.

Met dit tussenbesluit velt de Raad van State nog steeds geen definitief oordeel over het tracébesluit, dat in 2017 is genomen om de snelweg in de buurt van Arnhem te kunnen aansluiten op de snelweg A12. Wel verklaarde de Raad van State woensdag bijna alle 44 ingediende bezwaren wegens geluidsoverlast, luchtkwaliteit, woongenot en natuurhinder ongegrond.

Over de aansluiting wordt al tientallen jaren gediscussieerd. Verkeer vanuit Rotterdam richting Duitsland moet nu omrijden via Arnhem, omdat er twaalf kilometer snelweg ontbreekt. Dat zorgt dagelijks voor files in de regio Arnhem-Nijmegen. De aanleg van het ontbrekende snelwegdeel gaat ongeveer een miljard euro kosten. Als de Raad van State woensdag het groene licht had gegeven, had het karwei in 2025 klaar kunnen zijn.

Lees ook:

Verbreding A27 twijfelachtig door onzekerheid over meetmethode stikstofuitstoot

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) houdt nog altijd te weinig rekening met de natuur, bij haar plannen om de snelweg A27 bij Amelisweerd te verbreden en zo de files rond Utrecht aan te pakken. De commissie voor milieueffectrapportage blijft kritisch.