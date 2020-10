Minister legt visserij op IJsselmeer aan banden

De minister wil de visserij op het IJsselmeer beperken om de visstand te verbeteren. Vissers die niet willlen stoppen krijgen te maken met vangstbeperkingen: ze mogen vanaf volgend jaar niet meer met sleepnetten (‘zegen’) op brasem vangen en het nieuwe vangstquotum voor snoekbaars is vastgesteld op 110 ton per visseizoen. Dat is minder dan de helft van wat er vorig jaar aan snoekbaars werd gevangen op het IJsselmeer.

De nieuwe visserijbeperkingen volgen op een eerdere harde ingreep, uit 2014. Toen werden de beroepsvissers op het IJsselmeer gedwongen om 85 procent van hun vangstcapaciteit in te leveren. Op het IJsselmeer zijn dertig visserijbedrijven actief, die werk bieden aan ongeveer 60 vissers.

De nu aangekondigde sanering komt voort uit het ‘Actieplan toekomstbestendig visserijbeheer IJsselmeergebied’. Daarin overleggen natuurorganisaties en sport- en beroepsvissers met de provincies rond het IJsselmeer en de ministeries van LNV en infrastructuur en waterstaat. Over verdere inperking van de visserij zijn alle partijen in dit overleg het eens, behalve de beroepsvissers. Zij zijn het oneens met de constatering dat het niet goed zou gaan met diverse vissoorten in het IJsselmeer. De vissers wijzen erop dat hun vangsten de laatste jaren juist uitstekend zijn. Ook denken zij dat de natuur in en rond het IJsselmeer minder lijdt onder visserij dan onder de bouw van windmolens. Het besluit van de minister vinden zij ‘confronterend’ en ‘schokkend’.

Minister Schouten moet haar steunregeling voor de vissers nog voorleggen aan de Europese Commissie. Die kan het aanmerken als ontoelaatbare staatssteun. In dat geval wordt het geen vrijwillige maar een verplichte sanering, kondigt Schouten aan.

