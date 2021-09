Milieuvergunning vervuilend Tata voldoet niet

De gezondheidsrisico’s zijn onvoldoende meegenomen bij het verlenen van een vergunning aan Tata Steel in IJmuiden, concludeert de provincie Noord-Holland. “Vanuit gezondheidskundig oogpunt voldoen de huidige normstelling en regelgeving niet”, zegt gedeputeerde Jeroen Olthof.

Olthof reageert hiermee op nieuw onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waaruit blijkt dat in de omgeving van de staalfabriek te veel schadelijke stoffen worden aangetroffen. De hoeveelheid lood en pak’s (een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen) is ‘ongewenst’. De ‘gezondheidskundige grenswaarde is overschreden’, schrijft het RIVM. Onderzoeker Janneke Elberse zegt in een toelichting: “Dit moeten wij niet willen in Nederland.”

Tata Steel blijft binnen de normen

Hoewel de waarde voor de volksgezondheid wordt overschreden, blijft Tata Steel toch binnen de normen van de vergunning, zegt een woordvoerster van de Omgevingsdienst van de provincie Noord-Holland. De vergunning is namelijk gebaseerd op de gevolgen voor het milieu (lucht, bodem en water). De uitstoot van bepaalde stoffen heeft consequenties voor de gezondheid van de omwonenden, maar dat is niet het uitgangspunt voor de vergunning.

Noord-Holland wil dat veranderen. “Dit onderzoek geeft goed aan dat deze twee, milieu- en gezondheidsnormen, te ver uit elkaar liggen. Als de gezondheidsrisico’s een grotere rol spelen kunnen wij Tata strengere normen opleggen. Dat kan nu nog niet omdat wij binnen de Europese en landelijke richtlijnen moeten blijven”, zegt de woordvoerster van de Omgevingsdienst.

In een brief aan staatssecretaris Steven van Weyenberg (milieu) schrijft gedeputeerde Olthof dat hij onvoldoende wettelijke mogelijkheden heeft om adequate vergunningen af te geven. Volgende week spreekt de Tweede Kamer over de handhaving van de vergunning bij Tata Steel en over de economische toekomst van het staalbedrijf. “Dit moet anders”, zegt ook Van Weyenberg. “Gezondheid moet centraal staan bij beslissingen over de koers van Tata. De vergunningen moeten scherper.”

Steeds duidelijker wordt dat de emissies van Tata Steel een risico vormen voor de omwonenden van het bedrijf in IJmuiden. De provincie vroeg een paar jaar geleden aan het RIVM en de GGD om een aantal onderzoeken te doen naar onder meer de aanwezigheid van zeer schadelijke kankerverwekkende stoffen. Uit het eerste deel van het onderzoek, verschenen in april, bleek al dat de luchtkwaliteit in het gebied slechter is dan elders in Nederland en dat mensen in deze regio vaker last hebben van onder meer oogirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid en jeuk. Ook komen longkanker, diabetes en hartkwalen vaker voor de dorpen rond Tata Steel, zoals IJmuiden, Velsen, Beverwijk en Wijk aan Zee.

‘Grenswaarde is overschreden’

Donderdag werd uit het tweede deel van het onderzoek duidelijk dat er vooral veel Pak’s en lood worden aangetroffen. Het RIVM nam op 29 plaatsen veegmonsters en keek ook naar de neerslag van stof binnenshuis. De onderzoekers constateren dat de ‘gezondheidskundige grenswaarde is overschreden’ voor Pak’s en lood. Pak’s gelden als zeer kankerverwekkend. Ook lood is een probleem. “Lood heeft als nadelige eigenschap dat het zich ophoopt in het lichaam. De risico’s zijn dus groter”, zegt onderzoeker Elberse.

Het RIVM doet nog onderzoek naar de bron van de schadelijke stoffen. Voor Tata en de provincie staat namelijk nog niet onomstotelijk vast dat deze afkomstig zijn uit de schoorsteenpijpen van de staalfabriek. Elberse zegt dat inmiddels duidelijk is dat in ieder geval een deel afkomstig is van Tata. De omwonenden van het bedrijf zijn van plan zelf onderzoek te laten doen naar de emissies boven de schoorstenen. Diverse bewonersgroepen wantrouwen de acties die de provincie en Tata ondernemen om de situatie te verbeteren. “De bron van deze ellende moet worden vastgesteld en aangepakt. Het is bizar dat dat nog niet is gebeurd”, reageert het burgerinitiatief Frisse Wind in een persbericht.

Lees ook:

Vermogende burgers doneren miljoen euro voor verzet tegen Tata

Met een miljoen euro van vermogende Nederlanders kunnen omwonenden van Tata Steel in IJmuiden zelf emissies onderzoeken.

Lees ook:

Vakbonden: Rijk moet Hoogovens helpen om sneller te vergroenen

Met hulp van de overheid zou staalmaker Hoogovens eerder milieuvriendelijker kunnen produceren.