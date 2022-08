Milieutechnoloog Cees Buisman: ‘Ook 10 miljard mensen kunnen de aarde leefbaar houden’

Water zou ons wakker moeten schudden. Het ging de afgelopen weken voortdurend over water, of beter: het gebrek daaraan. Maar met de eerste buitjes lijkt de aandacht alweer te verslappen. Terwijl water, zoet water, de grootste milieucrisis is waar de mensheid voor staat.

“Wij leven in een land dat 90 procent van zijn zoet water in zee gooit. En zelfs wij worden geconfronteerd met een gebrek aan water”, zegt Cees Buisman. “Dat zou toch te denken moeten geven. En dat doet het ook wel, maar voor even. Ons waterprobleem is zo weer over. Maar intussen leven 4 miljard mensen met chronische waterstress. Dat is de helft van de wereldbevolking.”

Buisman is hoogleraar milieutechnologie aan Wageningen Universiteit en directeur van Wetsus, onderzoeksinstituut voor en van de watersectoren, in Leeuwarden. Het probleem is dat je water niet kunt maken, zelfs de directeur van waterinstituut Wetsus kan dat niet. “Je kunt zeewater ontzilten. Maar de installaties die je daarvoor nodig hebt zijn gigantisch en vergen heel veel energie. Kijk maar naar Saudi-Arabië. Daar wordt het gedaan. Maar het kan alleen uit voor de drinkwatervoorziening in de steden.”

Ontzilten om de landbouw van irrigatiewater te voorzien is onmogelijk, zegt Buisman. “In zeewater zit een kleine 4 procent zout. Als je een kuub zeewater, 1000 kilo, ontzilt hou je veertig kilo zout over. Maar met een kuub water kun je maximaal een kilo graan produceren. Een beetje graan en een bult zout. Dat kan niet uit.”

2300 liter per persoon

Omdat we water dus niet kunnen maken, moeten we het doen met wat de wereld heeft. Dat maakt water tot hét centrale milieuprobleem, aldus Buisman. “Bij klimaatverandering kunnen mensen nog denken: we zetten windmolens neer en zonnepanelen en klaar is Kees. Dat kan met water niet, want de beschikbare voorraad is eindig.”

Als je die beschikbare voorraad gelijkelijk verdeelt, dan zou iedere wereldbewoner dagelijks 2300 liter water kunnen gebruiken. Dat lijkt veel, want nu tel je in je hoofd je douche- en wasbeurten op en je kopje thee, en kom je lang niet aan dat getal. Maar de gemiddelde Nederlander gebruikt 4000 liter water per dag.

Het grootste deel daarvan zit in de productie van ons voedsel, en vooral dierlijke producten als vlees en zuivel. Het is deels onzichtbaar water, zoals Buisman dat noemt. “We zien het drinkwater dat uit de kraan komt, we zien het water dat de boer gebruikt, maar we zien niet de enorme hoeveelheden water die elders in de wereld nodig zijn om de tarwe, de mais en het veevoer te produceren dat wij importeren.”

Uit al die crises – water, klimaat, grondstoffen – wordt her en der de conclusie getrokken dat we met te veel mensen op aarde leven. Buisman bestrijdt dat in een boek, een essay eigenlijk, dat net uit is. In De mens is geen plaag laat hij zien dat er ruimte is voor 10 miljard mensen of meer. De groei van de wereldbevolking, die in de loop van deze eeuw toch al tot staan komt, is het probleem niet. Probleem is dat we de wereld moeten veranderen.

Technologie gaat het niet oplossen

Je verwacht misschien dat een Wageningse ingenieur als Buisman met tal van technologische vondsten komt, maar dat doet hij niet. Buisman laat zien dat alleen technologie de benodigde verandering niet gaat brengen. “Ik ben nu veertig jaar milieutechnoloog. Ik ben milieutechnologie gaan studeren omdat ik het milieuprobleem – zo heette dat toen nog: hét milieuprobleem – wilde oplossen. En ik heb gezien dat het niet werkt. Hoe schoner en zuiniger we dingen maken, hoe meer mensen verbruiken. Ik begon enthousiast destijds, maar ik heb nu studenten die in hun proefschrift laten zien hoe milieutechnologie de wereld kan schaden.”

De mogelijkheden van wetenschap en technologie zijn beperkt. Ook die hebben hun grenzen, laat Buisman zien in zijn essay. Ze worden bovendien verkeerd ingezet, zegt hij. “In de huidige wereld worden alleen de technologieën ontwikkeld waarmee geld verdiend kan worden. Technologie gaat niet over het oplossen van problemen, maar over geld verdienen.”

Neem nou wortelsap. Rijk aan voedingsstoffen, goed voor de spijsvertering. Maar je zult er op tv geen reclame voor zien. Daar komen alleen zuiveldrankjes voorbij met probiotica, waarvan ‘wetenschappelijk bewezen is dat ze helpen de darmen gezond te houden’. “Nou, als iets wetenschappelijk bewijs nodig heeft om het verkocht te krijgen, dan moet je op je hoede zijn”, zegt Buisman.

In welke wereld willen we leven?

We zouden alleen technologieën moeten ontwikkelen waar de wereld werkelijk beter van wordt. Coherente technologieën, noemt Buisman ze. Hij geeft in zijn boek een paar voorbeelden (zie kader). “We moeten eerst vaststellen in welke wereld we willen leven, en daar onze innovatie op afstemmen. We zouden kunnen zeggen: we willen een wereld met drinkbare rivieren. Wat moeten we daarvoor doen? En zo kun je meer doelen formuleren voor innovatie.”

Het vergt een nieuwe vorm van bewustzijn. En die is al aan het ontstaan, betoogt Buisman. Hier haalt hij zijn optimisme vandaan, én de overtuiging dat ook met 10 miljard mensen de aarde leefbaar zal zijn. In aansluiting op de Amerikaanse filosoof Ken Wilber ziet Buisman een ontwikkeling in het bewustzijn van de mensheid.

Dat begon met het ‘magisch’ bewustzijn van de jager-verzamelaars, in een oertijdperk dat nu soms verheerlijkt wordt, maar waarin het er extreem gewelddadig aan toe ging, wetenschap en cultuur nog ontbraken, en egocentrisme de boventoon voerde. Daarna kwam het ‘mythische’ bewustzijn van de agrarische samenleving. Samenwerking kwam op, en de eerste collectieve voorzieningen. En God voerde de boventoon.

Die moest het veld ruimen toen de industriële revolutie het rationele bewustzijn bracht. Wetenschap en technologie suggereerden dat er helemaal geen mythes meer waren. Het leven had geen hoger doel, was louter een kansspel van elementaire deeltjes. Er kwam grote economische vooruitgang, die gepaard ging met groeiende gelijkheid, slavernij werd afgeschaft, maar ook milieuvervuiling en roofbouw.

Het integrale bewustzijn

In het rationele tijdperk kwam een halve eeuw geleden het pluralisme op, met collectieve bewegingen voor vrijheid, burgerrechten en milieubescherming. En nu, zegt Buisman, staan we aan de vooravond van een nieuw bewustzijn: het integrale bewustzijn. Daarin worden niet alle voorgaande stadia afgezworen, maar geïntegreerd en naar een hoger niveau gebracht.

Wat zijn integraal bewuste mensen? “Integraal bewuste mensen denken met hun hart. Ze hechten aan ratio én aan gevoel. Ze streven naar heelheid. En ze hebben een wereldperspectief. Ze zien de droogte in de wereld en niet alleen in hun eigen rivier. En ze zien een wereld die zorg en barmhartigheid nodig heeft.”

Dit integrale bewustzijn is nog zeldzaam, hooguit 5 procent van de mensen heeft het. Maar de geschiedenis heeft laten zien dat 10 procent genoeg is om de mensheid naar een hoger stadium van bewustzijn te brengen. Dat maakt Buisman optimistisch.

Neem wortelsap Vergeet de dure zuiveldrankjes met probiotica, neem wortelsap. Het is Buismans motto voor de ontwikkeling van technologieën, die geen winst maximaliseren maar de wereld verbeteren. Zoals: Groasis Waterboxx: een kartonnen doos met een gat, waardoor een boom zal groeien. Eén keer vullen met water is genoeg om de boom op gang te helpen. Een Nederlandse vinding en een simpele methode om de vele bossen te herstellen die de mens heeft gekapt, droge gebieden weer leefbaar te maken en klimaatverandering te dempen. Menselijke uitwerpselen: zijn een prima meststof voor de landbouw, maar ze komen in het riool terecht en rioolslib mag in de landbouw niet worden gebruikt omdat er te veel zware metalen in zitten. Vang menselijke uitwerpselen op in een gescheiden systeem. En maak rioolslib herbruikbaar; het bevat onder meer fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor plant en dier. Die voeren we nu aan met kunstmest, terwijl het rioolslib wordt verbrand. Strokenlandbouw: de intensieve monoculturen van de moderne landbouw lopen tegen hun grenzen aan, door uitputting van de bodem, plantenziekten, sterfte van insecten die voor de bevruchting zorgden enzovoorts. Vervang die monoculturen door strokenlandbouw. Stroken met de breedte van een moderne landbouwmachine, en verschillende gewassen in stroken naast elkaar. Dat is ook productief en beter bestand tegen ziekten en plagen. Geneeskunde: de chemische weg van de farmacie creëert nieuwe problemen, zoals ziekteverwekkers die resistent worden tegen antibiotica. Herstel de kruidengeneeskunde, investeer in onderzoek naar natuurlijke middelen tegen (infectie)ziekten.

Cees Buisman; De mens is geen plaag. Over samenleven met 10 miljard mensen op aarde; uitgeverij Noordboek; 166 blz.; €17,90.

