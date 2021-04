Milieuorganisaties: Circuit Zandvoort schat stikstofuitstoot te laag

De stikstofemissie van de Formule 1-races op het circuit van Zandvoort is veel groter dan tot nu toe berekend, zegt een aantal milieuorganisaties. Zij beschikken over nieuwe cijfers en gaan die gebruiken als, waarschijnlijk in juli, bij de rechtbank het hoger beroep dient tegen de natuurvergunning van het circuit. De organisaties vechten de vergunning aan vanwege overlast voor de natuur in de Kennemerduinen.

Volgens de Stichting Duinbehoud, de organisatie Rust bij de Kust en de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment kreeg het circuit in oktober 2019 een vergunning van de provincie Noord-Holland op basis van onjuiste cijfers. Bij de aanvraag werd gebruik gemaakt van gegevens over de emissies van Amerikaanse auto’s uit de jaren vijftig. Het circuit betoogde op basis daarvan dat uitstoot van stikstof door de komst van de Formule 1-races niet zou stijgen maar zou dalen, stellen de milieuclubs. Het circuit van Zandvoort was niet voor commentaar bereikbaar.

De drie organisaties komen nu met cijfers uit Oostenrijk. Die zijn ook oud, maar van een veel recenter datum dan de getallen die het circuit van Zandvoort eerder naar voren bracht. De grand prix van Oostenrijk werd gestaakt in 2003 en hervat in 2014. In de tussenliggende periode verscheen een milieueffectrapportage met cijfers over de stikstofemissies.

20 mol per hectare

Volgens berekeningen van het bureau Apollon Milieu neemt de depositie van stikstof op basis van de Oostenrijkse cijfers door de komst van de Formule 1 per jaar toe met 20 mol per hectare. Dat is 15 procent extra ten opzichte van de huidige situatie. “Dat is gigantisch”, zegt Marc Janssen, interim-directeur van de Stichting Duinbehoud. “Ter vergelijking: doordat het kabinet vorig jaar besloot om vanaf maart 2020 overdag niet meer maximaal 130 kilometer per uur te rijden op de snelwegen, maar 100 kilometer per uur, daalde de stikstofdepositie per jaar met 1,6 mol per hectare.”

“De rechtbank moet beoordelen welke van de twee berekeningen het best de realiteit weergeeft”, zegt Marc Janssen. “Er zijn maar heel weinig berekeningen van de stikstofuitstoot van raceauto’s. De fabrikanten zullen ze wel hebben, maar geven ze niet vrij. Uit de feiten die wij nu op tafel hebben, blijkt dat de emissies veel hoger zijn dan eerder aangegeven. Wij hebben onze twijfel over de cijfers van het circuit al eerder kenbaar gemaakt.”

De Formule 1-race zou worden verreden in mei vorig jaar, maar werd afgelast vanwege de coronacrisis. Nu staat de wedstrijd op de agenda voor september dit jaar.

