Milieuorganisatie MOB laakt stikstofafkoop voor opslag van CO2 in de Noordzee

Opslag van broeikasgas (CO2) in de Noordzeebodem treft de kwetsbare natuur, vanwege de uitstoot van stikstof tijdens de aanleg van CO2-transportbuizen. De manier waarop het Rotterdamse CO2-opslagbedrijf Porthos die schade wil afkopen stuit op bezwaren van Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie laakt het feit dat Porthos stikstofrechten mag ‘huren’ die elders onbenut op de plank bleven liggen.

De Milieudienst Haaglanden keurde die constructie goed. Porthos mag stikstofrechten huren van de naastgelegen scheepsterminal Gate, die een overschot aan rechten bezit. In 2016 kreeg Gate toestemming voor stikstofuitstoot door 470 zeeschepen en 210 binnenvaartschepen, die vloeibaar gas (lng) vervoeren. In de praktijk legden er echter veel minder lng-schepen aan dan de vergunning toestaat. Hierdoor potte Gate stikstofruimte op, ontdekte Het Financieele Dagblad, goed voor de uitstoot van 284 schepen.

Vergunning ‘bijstellen of intrekken’

Dat overschot aan stikstofrechten moet ingetrokken worden, eist MOB. Om dat geregeld te krijgen, dient de milieuorganisatie van Johan Vollenbroek een klacht in bij de Milieudienst Haaglanden. De vergunning, die in 2016 werd afgegeven (onder de in 2019 door de Raad van State ongeldig verklaarde stikstofwet) zou volgens MOB bijgesteld of ingetrokken moeten worden. In dat geval kan voor Porthos vertraging optreden.

Het initiatief voor CO2-opslag hoopt dat het zover niet komt. Voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030 is het belangrijk dat de aanleg van de CO2-pijpen in de zeebodem van start gaat, aldus Porthos. Onder milieuorganisaties is CO2-opslag sowieso omstreden. Zij willen liever dat de industrie minder broeikasgas gaat uitstoten, zodat het niet nodig is CO2 ondergronds op te bergen.

‘Natuurschade te compenseren’

Volgens MOB is het ontoelaatbaar dat Porthos de stikstofschade afkoopt om het klimaatproject te bouwen, terwijl dat natuurschade geeft in de Zuid-Hollandse gebieden Voornes Duin en Solleveld & Kapittelduinen. De aanleg van de CO2-transportbuizen kan tijdens de bouwperiode van 24 maanden extra stikstof doen neerslaan op 130 Natura 2000-gebieden. Volgens Porthos is de natuurschade te compenseren, tijdelijk en klein. Het klimaat zal langdurig baat hebben bij het opvangen en opslaan van grote volumes broeikasgas onder zee.

Huizen- en wegenbouwers zitten nog steeds klem als gevolg van stikstofregels die de natuur beschermen. Ook zij verkennen opties om uitstootrechten, die boeren soms overhouden binnen ruime vergunningen, te benutten.

