Milieugroepen en bewoners: uitbreiding bloementeelt in Drenthe is slecht voor mens én natuur

De organisaties zijn in beroep gegaan tegen het bestemmingsplan en hebben de Raad van State gevraagd uitvoering van het plan voorlopig te blokkeren, in afwachting van een uitspraak in de beroepsprocedure. Ze vinden dat de gemeente in het nieuwe plan te weinig rekening houdt met de natuur rondom het agrarische gebied. Ook vinden ze dat de veiligheid van omwonenden onvoldoende is gewaarborgd.

Er is al jaren discussie in het buitengebied van Vledder, Diever, Dwingeloo en Havelte. Begin december keurde de gemeenteraad van Westerveld een nieuw bestemmingsplan goed, nadat het vorige uit 2017 door de Raad van State was vernietigd. Op het nieuwe bestemmingsplan waren ongeveer honderd reacties binnengekomen. Veel omwonenden wilden een ruime zône rond woningen, waar telers geen chemische middelen mogen spuiten.

Milieudefensie en de Drentse burgerorganisaties Bollenboos en Meten=Weten schrijven in hun beroepsschrift dat de bescherming van de natuurgebieden in de gemeente, niet in het nieuwe bestemmingsplan is geregeld. Bij de teelt komt stikstof vrij en wordt de waterhuishouding in het gebied ontregeld door zowel drainage als beregening en bovendien worden bodem en lucht volgens de bezwaarmakers fors belast door bestrijdingsmiddelen.

De bollenteelt rond Lisse en Hillegom (2001). Beeld Wim van Vossen WFA Beeld WFA

De organisaties vinden dat de gemeente moet terugvallen op de bepalingen uit oude bestemmingsplannen van voor 1998. In die oude plannen wordt volgens hen ‘een redelijke bescherming’ geboden aan natuur en landschap.

Bij een onderzoek door het Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn vorig jaar in de nabije omgeving van bollenvelden resten van bestrijdingsmiddelen aangetoond rond woningen, in het stof op de deurmat en in de urine van omwonenden, bij volwassenen en bij kinderen. Maar de gehalten in de lucht en urine kwamen niet boven grenzen waarbij er gezondheidsrisico’s worden verondersteld. Het RIVM pleitte na de studie wel voor meer onderzoek naar het risico van bestrijdingsmiddelen bij omwonenden. Over het effect ‘stapeling’ van chemische stoffen bij omwonenden is nog weinig bekend.

