Milieubeweging uit stevige kritiek op kleine lettertjes in Timmermans’ klimaatpakket

Toen Frans Timmermans woensdag uiteenzette hoe hij Europa duurzaam wil maken, zaten milieubeschermers achter hun laptop klaar met pen en papier. Dat de Europese Commissie haast wil gaan maken met de uitvoering van het Parijse klimaatakkoord, dat is de organisaties uit het hart gegrepen. Maar met welke milieuafspraken en verdeelsleutels precies?

Na de details te hebben gehoord en gelezen is hun kritiek niet mals. ‘Halfbakken’, zo noemt het Wereld Natuur Fonds (WWF) het vuistdikke plan dat de Europese CO 2 -uitstoot in 2030 met 55 procent omlaag moet brengen. Dat Timmermans een CO 2 -prijs wil gaan invoeren voor vervuilende schepen (en later ook voor vliegtuigen), daar deelt WWF eerst complimenten voor uit. Die sectoren vallen traditiegetrouw buiten de klimaatplannen, inclusief het ‘Parijs-akkoord’. Dat doorbreekt Brussel nu. Toch kunnen de milieubeschermers van WWF niet opgetogen worden van het totale pakket, omdat het ‘onvoldoende in lijn is met de wetenschap’. Veel meer actie zou nodig zijn, omdat de klimaatcrisis er uitermate grimmig voor lijkt te staan.

Kritisch eindvonnis

“We zitten in een auto die keihard op een muur afrijdt”, zo vatte campagneleider Faiza Oulahsen van Greenpeace het samen, in verwijzing naar de laatste wetenschappelijke signalen van het IPCC. Om werkelijk recht te doen aan de urgentie van het klimaatprobleem, stelde Oulahsen, is het denkbaar dat 65 procent CO 2 -vermindering nodig is. Nadat Greenpeace woensdagmiddag de stukken uit Brussel zo veel mogelijk had doorgelezen, stuurde de organisatie samen met Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederaties een overwegend kritisch eindvonnis de wereld in. “Het is zeer de vraag of de Europese Commissie het doel van netto 55 procent uitstootvermindering waar kan maken met deze maatregelen.” Dat Timmermans energieproductie uit houtverbranding (biomassa) voortzet, krijgt ook kritiek van bosbeschermers.

Ook pluimen uitgedeeld

Alles afserveren, dat doen de milieuorganisaties beslist niet met de ambities van Timmermans. Ze delen ook pluimen uit, voor alle voornemens om zowel bedrijven, woningen, als voertuigen door middel van belastingen op broeikasgas de duurzame kant op te sturen. Wat de milieuorganisaties vaak zeggen te missen, is een aanpak waarbij duurzaam leven voor iedereen betaalbaar blijft. Ondertussen worden het bedrijfsleven en de zware industrie, en ook scheep- en luchtvaart, in het plan van Timmermans nog jarenlang ontzien, aldus de milieubeweging.

Hun kritiek hangt niet samen met het feit dat ze actief zijn in Nederland, waar milieubeschermers gretig uitkijken naar meer klimaatbeleid vanwege een internationale achterstandspositie. De Europese milieukoepel EEP uit namelijk dezelfde kanttekeningen, naast algemene loftuitingen, omdat Timmermans niet schroomt om een gooi te doen naar een mondiale koppositie voor het klimaat.

Lees ook:



Europese klimaatplannen kunnen de formatie vereenvoudigen



De Green Deal wordt in Den Haag als ‘historisch’ onthaald. Maar over de invulling zal nog genoeg gestreden worden, te beginnen tijdens de formatie.



Eurocommissaris Frans Timmermans loopt voor de groene troepen uit: ‘Dit wordt heel moeilijk en heel zwaar’

Eurocommissaris Frans Timmermans stortte woensdag een hele stapel klimaatwetten over Europa uit. Meteen was er gemor, van alle kanten. Hoewel hij blíjft zeggen dat het gebeuren moet, vreest Timmermans dat de lidstaten en het Europees parlement gehakt maken van de plannen.