Milieuactivist Vollenbroek: Weerstand boeren is eigen schuld kabinet

Valentijn Wösten is woedend. Hij mag maandagmiddag in gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet niets zeggen. Terwijl de jurist tot in de puntjes op de hoogte is van het stikstofdossier; hij vertegenwoordigde Mobilisation for the Environment (Mob) bij de Raad van State in de gewonnen zaak tegen het Programma Aanpak Stikstof (Pas) van de overheid, waarmee in mei 2019 de stikstofcrisis begon.

“Op dit gesprek had ik mij voorbereid. Dit is een uiterst onaangename ervaring”, schrijft Wösten maandagmorgen in een e-mail aan bemiddelaar Remkes. “Uw besluit staat bovendien in schril contrast tot de – weinig verheffende– rondgang van de heer Rutte om agrarische vertegenwoordigers juist aan tafel te krijgen. Oproer en fysiek machtsvertoon zijn kennelijk lonend.”

Opheldering vragen

Remkes stuurde Wösten en Mob-voorzitter Johan Vollenbroek eind juli een persoonlijke uitnodiging voor het gesprek met het kabinet over de voorgenomen stikstofmaatregelen. Afgelopen vrijdag liet zijn secretariaat weten dat elke uitgenodigde organisatie twee mensen mag meenemen, van wie er één het woord voort. “De secondant zit op de tweede rij en luistert”, legt Remkes’ woordvoerder uit.

Voorzitter Johan Vollenbroek spreekt maandag namens Mob. “Ik ga wel opheldering vragen”, zegt Vollenbroek onderweg naar het gesprek. “Dit is een raar verhaal. We zijn allebei uitgenodigd. En Valentijn doet als jurist de veehouderij.” Vollenbroek noemt het ‘een kapitale blunder’ dat tot dusver alleen voor de veehouderij een doel is gesteld om uit de stikstofcrisis te komen. “Die doelstelling had er voor de industrie en de luchtvaart ook moeten zijn.”

De jurist van de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (Mob), Valentijn Wösten, is uitgenodigd voor het gesprek bij Johan Remkes, maar mag het woord niet voeren.

‘De boeren bepalen het niet’

Namens de boerenorganisaties zat op 5 augustus slechts één spreker aan tafel bij Remkes; LTO-voorzitter Sjaak van der Tak trad op als gezamenlijke vertegenwoordiger. Ook de natuurorganisaties schuiven vandaag niet allemaal afzonderlijk aan. “Maar de boeren bepalen niet wat er in zo’n overleg moet gebeuren”, zegt Vollenbroek.

“Sowieso is het raar dat er na de rechterlijke uitspraken en politieke besluitvorming over het stikstofbeleid, nog een nieuwe gespreksronde is afgedwongen door een paar tiende procent van de beroepsbevolking”, zegt Vollenbroek. “Er is een Stikstofwet en een coalitieakkoord. Het is dan ongepast om de discussies en onderhandelingen in het parlement nog eens over te gaan doen op de snelweg.”

Schuld bij het kabinet

Mob zal het kabinet er aan tafel bij Remkes nogmaals op wijzen dat weerstand van de boeren de eigen schuld is van het kabinet. “Wij zijn ervan overtuigd dat het harde boerenprotest in belangrijke mate gevoed wordt door de knullige en laffe manier waarop de premier over het stikstofdossier naar de bevolking communiceert. Het kabinet heeft dus de kans niet gegrepen om de stikstofcrisis te presenteren als dat wat het is: een gezamenlijk maatschappelijk probleem. Aldus heeft het polariserende tendensen laten voortwoekeren. Het zal een hele toer worden om de geest weer in de fles te krijgen.”

