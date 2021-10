Mijn robot tegen jouw vrachtwagen? Ruil-app Swip Swap gaat de speelgoedberg te lijf

Rob Römgens bedacht de ruil-app Swip Swap en wil daarmee al die bergen ongebruikt speelgoed in lades en kasten een tweede leven geven. ‘Eind dit jaar moet de teller op 60.000 swaps staan.’

In Sep Römgens (8) kan wel eens een briljant bioloog schuilgaan. Koud is het bezoek binnen in zijn ouderlijke woning in het Zuid-Limburgse Berg en Terblijt, of de blonde krullenbol komt met zijn natuurschatten aandraven.

Een giga opgezette atlasvlinder, een van de grootste soorten ter wereld. En ook een doos met strandvondsten, waaronder kleine gortdroge krabbetjes, brengt hij uitgebreid onder de aandacht. Even later is-ie druk in de weer met een grafisch vormgegeven slang van hard plastic.

“Geruild via de Swip Swap-app voor een vuilniswagen”, zegt Sep content. “En ik kreeg er gratis een potloodhouder bij!”

Spelen met een lege colafles

De speelgoedruil-app is het initiatief van zijn oom Rob (39), die na een carrière in de sales en marketing besloot het roer drastisch om te gooien. Tijdens een gesprek waarin hij ‘een waanzinnige promotie’ kreeg aangeboden, diende hij per direct zijn ontslag in om te gaan reizen. “Ik was die snelle wereld van de cijfertjes zo beu; wilde écht iets betekenen voor de samenleving.”

Jurylid Jan Heijns “Het kopen van nieuwe spullen blijkt in Nederland de grootste milieu-impact te hebben, meer nog dan het eten van vlees of vliegen. Daarom is Swip Swap ook zo’n goed initiatief!”

“Drie dagen later zat ik in het vliegtuig naar Bangkok om een half jaar te reizen. Slow traveling. Zo belandde ik in Laos, in een dorpje op vijf dagen lopen van de bewoonde wereld. Daar zag ik kinderen spelen met plastic rommel die ze uit de rivier hadden gevist: een lege colafles, een deksel van een plastic emmer. Ze waren continu aan het lachen, zo ontzettend gelukkig. Dat beeld liet me niet meer los.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Eenmaal thuis, ervoer Römgens (‘geen vader, wel een kinderwens’) aan den lijve het materiële contrast tussen daar en de westerse wereld. Hij ging op wintersport met broer Bas, diens vrouw en kinderen Sep en Julie (10). Op de Oostenrijkse plek van bestemming werd de auto uitgeladen, waarin zich een berg speelgoed bleek te bevinden dat het kroost had meegesleept. De bedenker van de Swip Swap-app haalt een krantenartikel aan van de Engelse The Telegraph uit 2010. Daarin staat dat een kind gemiddeld 238 stuks speelgoed heeft, maar dagelijks zoet is met twaalf stuks.

Een eigen enquête onder driehonderd ouders leerde Römgens dat 66 procent van het speelgoed stof ligt te verzamelen in lades, schuren en op zolders, terwijl de gang naar Intertoys en consorten vrolijk verder gaat.

Ook een cadeautje voor broer of zus, anders is het zielig

Bas Römgens: “Kinderen worden overladen. Door oma’s en opa’s, maar ook door ouders die hopen dat kinderen daardoor achter de tablet vandaan komen. En het is behoorlijk gebruikelijk dat broertjes en of zusjes van een jarige ook een cadeautje krijgen, anders is het zielig voor hen.”

Hoe zou al dat ongebruikte speelgoed dat niet (meer) favoriet is – ook omdat kinderen het ontgroeid zijn – kunnen rouleren?, vroeg Rob Römgens zich af. Hij ging in zee met zijn broer Bas – die over de bedrijfsstrategie gaat – en met softwareontwikkelaar Bob Wassermann, die in twee dagen tijd de eerste versie van de ruilapp tevoorschijn toverde. Die testte hij in 2019 uit in de Maastrichter wijk De Heeg.

De mannen achter Swip Swap: Bob Wassermann, Rob Römgens en Bas Römgens. Beeld Martijn Gijsbertsen

En die bleek aan te slaan. Van de 350 kinderen die ermee mochten experimenteren, gingen er 175 mee aan de slag. De gebruikers waren er dagelijks gemiddeld een kwartier mee in de weer, wat volgens app-ontwikkelaar Wassermann heel behoorlijk is.

Hé meneer Swip Swap!

Komt van al dat ruilen geen huilen? Römgens lacht minzaam, die vraag blijkt hij al dikwijls voor de kiezen te hebben gehad. Maar pre-corona – toen hij op basisscholen workshops organiseerde over duurzaamheid – werd hij bij terugkomst door kinderen dolenthousiast begroet met: ‘Hé, meneer Swip Swap!’

“Teleurstelling komt wel voor”, zegt hij. “Ik zie dat vooral als gevolg van het feit dat volwassenen kinderen zo hebben geconditioneerd. We laten ze opgroeien in een maatschappij met overconsumptie en de nadruk op bezit. Terwijl speelgoed bedoeld is om mee te spelen, níet alleen maar om te hebben. Al die spelletjes, autootjes en poppen die jarenlang ongebruikt in de kast liggen, die zijn pas om te grienen.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Graag demonstreert Bas Römgens met zoon en dochter dat ruilen ‘hartstikke leuk’ kan zijn. Ouders en ook opa’s en oma’s kunnen, in plaats van met cadeautje nummer zoveel aan te komen, een ritueel maken van het samen uitzoeken welk speelgoed de deur uit kan.

Bingo, Sep heeft een ruilpartner

Rob Römgens: “Niet zelden blijken kinderen verder te zijn dan hun ouders. Vader en moeder hebben nog wel eens de neiging een stokje te steken voor een ‘swap’, omdat ze vinden dat de stukken speelgoed die geruild worden ongeveer dezelfde waarde moeten hebben. De kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig.

Beeld Martijn Gijsbertsen

“Kijk ook naar de twintigers die veelal geen auto meer willen bezitten, maar enkel willen delen. Ik heb er meer vertrouwen in dat de jongere generaties het klimaatprobleem zullen oplossen dan de oudere.”

Bingo! Sep heeft een ruilpartner gevonden voor zijn elektrische robot, ‘die kan dansen’. Via de Swip Swap-app – die sinds kort landelijk beschikbaar is, maar enkel lokaal te gebruiken – heeft hij een afspraak geregeld met Jeremy Dijkstra, die hij treft op de plaatselijke voetbalclub.

VV Berg ‘28 heeft een zogenoemde Swip Swap-spot, een plek waar de robot en vrachtwagen veilig kunnen worden uitgewisseld. “Het is de bedoeling dat overal in het land van die felgekleurde cirkels van recycled plastic komen”, zegt Rob Römgens. “Ouders willen liever niet dat de ruil thuis plaatsvindt. Ze zijn immers vaak onderweg. Daarom komen er Swip Swap-spots in scholen, bibliotheken en supermarkten.”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Onlangs introduceerde Swip Swap de derde versie van de ruil-app, waaraan ook zijn nieuwe partner Recycle Sint – sinds kort omgedoopt tot Swap Sint – medewerking verleende.

Ruilpunten sparen kan ook

Römgens: “We zijn recent een samenwerking aangegaan met de onderneming van Elif Algu (jurylid van de Duurzame 100, red.), die al sinds 2013 rond de feestdagen fysieke ruilmarkten organiseert voor ouders. Ze wil dat nu het hele jaar door gaan doen. We vullen elkaar mooi aan en kunnen gebruikmaken van elkaars expertise.”

Van app-versie nummer twee, gebruikt in een viertal wijken in Valkenburg, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, maakten 1300 ruilers gebruik. Met de nieuwste variant is Römgens vast van plan flink te groeien. En wie niet direct een interessante ruil ziet, kan nu ook ruilpunten sparen. Donaties doen kan ook.

Römgens hoopt dat eind dit jaar de teller op 60.000 swaps staat. En hij is op zoek naar een impact-investeerder. “Een start-up heeft financiële middelen nodig om binnen te dringen in veel huiskamers. Daarom bij deze een oproep!”

