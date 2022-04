Mijn oude zonnepanelen krijgen na hun verhuizing een nuttig nieuw leven

Mijn zonnepanelen deden het elf jaar lang boven verwachting goed. Maar nu zijn de oudjes verbannen naar een dakdeel met meer schaduw. Dankzij een slim systeem leveren ze, hoop ik, toch nog bijna het volle pond.

Het is in huize Dekker het jaar van ‘van het gas af’. Twee weken geleden verscheen er een airco/warmtepomp in de woonkamer, wat ons vermoedelijk de helft van de jaarlijkse 2000 kuub gas gaat besparen. De andere helft verdwijnt door de warmtepomp die in de herfst onze gasgestookte cv-ketel zal vervangen. Koken doen we al elektrisch. Het warme water voor de keuken komt uit een close-in boiler; dat voor wastafels en de douche komt straks uit de warmtepomp of een ander elektrisch apparaat.

De consequentie van dit alles is natuurlijk wel extra stroomverbruik. Er komen dus veel zonnepanelen bij: 22 stuks van 390 WattPiek (WP) elk, 8580 WP in totaal. Ze zullen oost-west komen te liggen, waardoor je ze moet vergelijken met een systeem van zo’n 8000 WP op het zuiden.

Samen met mijn oude panelen kom ik dan op ruim 10.000 WP, wat me hoop ik zo’n 10.000 kWh per jaar gaat opleveren. Ruim voldoende voor de warmtepompen. Er zal zelfs wat overblijven voor de elektrische auto die volgend jaar voor de deur moet komen.

Verhuizing van zonnepanelen

Die 22 nieuwe panelen passen alleen maar op het dakdeel waar tot voor kort de 12 oude stonden. De oudjes moesten dus worden verhuisd. Dat was niet een-twee-drie geregeld. Sommige installateurs willen alleen aan het werk als ze ook panelen mogen leveren, andere vragen er een flinke bom duiten voor.

Ik dacht er nog even over om het helemaal zelf te gaan doen, maar daar heb ik toch maar van afgezien. Gelukkig, want het bleek flink wat meer werk dan gedacht.

El Essalih nadat hij mijn panelen heeft verhuisd en heeft voorzien van SolarEdge Power Optimizers. Beeld Vincent Dekker

Uiteindelijk heeft Thuisbaas, het bedrijf dat door Urgenda is opgericht om de energietransitie te versnellen, me met een goed adres uit de brand geholpen: ESM Compleet Service. Ze zitten nota bene in Alkmaar, vlak bij mij om de hoek dus.

Ik had vier rijen van drie panelen op het oude dak en dat moest ook op het tweede dakdeel wel lukken, leek me. Een kleine klus dus. Maar nee. Het paste net niet en daardoor had ik extra montagemateriaal nodig om rijtjes van vier, drie, twee keer twee en één te maken ...

Veel meer schaduw

De consequentie van die nieuwe opstelling is dat sommige panelen veel last gaan krijgen van schaduw van een enorme eik. Nu valt het nog mee, maar als de boom straks vol blad zit, zal dat veranderen. En bij zonnepanelen geldt in principe: schaduw op één paneel drukt de opbrengst van alle panelen ...

Goede raad is in dit geval letterlijk (een beetje) duur: 1500 euro. Maar de oprichter en eigenaar van ESM heeft me er toch van overtuigd om dat extra geld uit te geven. Hij heeft nu een SolarEdge-systeem aan de panelen gekoppeld waarbij elk paneel is voorzien van een zogeheten Power Optimizer. Elk paneel levert nu zo veel stroom als het zelf kan opwekken en wordt dus niet meer beperkt door schaduw op een naburig paneel.

30 procent meer stroom

In combinatie met een SolarEdge omvormer kan ik nu van elk afzonderlijk paneel zien hoe goed het presteert. Zo had ik woensdag op het beste paneel 479,75 Wh als opbrengst en op het slechtst presterende paneel 315,5 Wh.

Zonder Power Optimizers zou ik 12 keer 315,5 Wh, oftewel 3,79 kWh als dagopbrengst hebben gehad. In feite werd het gisteren, bij bewolkt weer, 4,99 kWh, zo’n 30 procent meer. In volle zon en met schaduw zal het verschil nog veel groter zijn.

Ik ben heel benieuwd hoeveel kWh mijn oude systeem nu per jaar gaat produceren, maar ik denk dat de Power Optimizers algauw voor een paar honderd kWh extra zullen zorgen. Ik houd u op de hoogte.

In zijn weblog 'Vincent wil zon' belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dicht bij en ver van huis.

