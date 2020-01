Mijn goede voornemen: niet meer vliegen, tenzij 't elektrisch kan

Op de valreep heb ik eind vorig jaar alsnog mijn eerste elektrische auto besteld. In het verlengde daarvan leek het me logisch om ook ander fossiel transport uit te bannen. Dus ook niet meer door de lucht in vliegtuigen die kerosine verstoken. Als ik nog vlieg, dan elektrisch. Ik hoop dat het lukt.

De flygskam slaat dus ook bij mij toe. Daar groeide ik al een hele tijd naar toe. Eigenlijk is zo'n internationale beweging een mooi excuus om je aarzelingen opzij te zetten. Ik weet nog dat ik 45 jaar geleden bij de bakker stond en het plastic zakje van mijn vorige brood aan de bakker gaf om mijn nieuwe brood in te doen. De rest van de klanten keek me een beetje meewarig aan. Daarna heb ik nooit meer oude broodzakjes meegenomen naar de bakker. In je eentje actievoeren is 't niet...

Hypocriet

Nu niet meer vliegen dus, uit vliegschaamte. Dit jaar gaat het wel lukken, gok ik. We hebben geen vliegreis in petto. Maar om mijn vrouw jaren achtereen Griekse eilanden of bijvoorbeeld Ierland te ontzeggen, dat vind ik nogal wat. Bovendien heb ik al veel meer gevlogen dan zij, en om dan nu te zeggen dat het genoeg is en dat zij ook niet meer mag, dat komt wat hypocriet over.

Daarom hoop ik maar dat elektrische vliegtuigen heel snel aan de horizon verschijnen. Liefst binnen drie of vier jaar. Die periode kunnen we denk ik wat vliegen betreft wel aan geheelonthouding doen. Maar ja, drie of vier jaar is wel erg veel gevraagd, zo lijkt het. Ik schreef eerder over eViation, dat een elektrisch toestel voor 9 passagiers ontwikkelt dat duizend kilometer ver kan vliegen en over drie jaar beschikbaar moet zijn. Daarmee zou ik naar Ierland kunnen vliegen of, met een tussenstop, naar Griekenland. Maar de eerste toestellen van eViation gaan in de VS vliegen en niet vanaf Schiphol. Het zal nog wel even duren voordat er elektrische toestellen op Schiphol starten en landen, vrees ik.

Vliegende Uber

Toch heb ik sinds een week de hoop dat ik misschien al over een paar jaar elektrisch kan gaan vliegen. Wingly heet mijn mogelijke redder in de nood. Wingly is een soort Uber voor het vliegen. Het idee ken ik al van tientallen jaren geleden en is simpel. Piloten moeten geregeld vliegen om hun brevet niet kwijt te raken. Dat geldt ook voor piloten van sportvliegtuigjes. Om de kosten te drukken, nemen zij in hun toestellen geregeld passagiers mee die dan meebetalen aan de huur van het toestel of de brandstof. Wingly heeft het systeem in een modern jasje gestoken en op de website ervan kun je als potentiële passagier kiezen uit tal van aanbiedingen. Rondvluchten zijn het meest populair, maar soms moeten ze ook wel eens snel kleine vrachtjes duizend kilometer ver weg brengen. En in zo'n geval kan er nog wel een passagier bij.

Er zijn al tweepersoons elektrische vliegtuigen en ik wil wedden dat er heel snel varianten voor vier inzittenden zullen verschijnen. En als die dan vanaf Lelystad gaan vliegen, zal ik er met mijn vorige week bestelde Sion graag heen rijden en een Wingly-tripje naar Ierland mee maken. Wat tot voor kort nog iets voor de verre toekomst leek, zou zo maar over een paar jaar al realiteit kunnen zijn: een elektrische vliegvakantie...

Meewarig

Nou is een Wingly-tripje in een vierpersoons toestelletje niet bepaald dé manier om de mondiale uitstoot van kerosineslurpers te beëindigen. Maar als er nu veel meer mensen net als ik gaan melden dat ze niet meer met fossiele vervuilers willen vliegen, en daarentegen bereid zijn om iets meer te betalen voor een vlucht met een elektrisch vliegtuig, dan kan het toch een beweging op gang brengen. Luchtvaartmaatschappijen zullen er als de kippen bij zijn om elektrische vliegtuigen te bestellen als ze merken dat hun fossiele tegenhangers minder populair worden. Drie jaar geleden lachte menigeen nog meewarig om Tesla met zijn e-auto's; nu weten VW, Mercedes, BMW en noem alle automerken maar op niet hoe snel ze ook elektrische auto's op de markt moeten brengen.

De actie voor mijn zonneauto gaat nog door In mijn vorige blog meldde ik dat ik een zonneauto, de Sion van Sono Motors, had besteld, maar dat het nog uiterst onzeker was of Sono op 30 december wel de benodigde 50 miljoen euro bij elkaar zou hebben gehaald. Dat is dus niet gelukt. De crowdfundingsactie bleef steken op 32 miljoen. Maar gelukkig vindt Sono dat toch ook zo hoopgevend dat ze hebben voorgesteld om de actie nog drie weken te verlengen. Degenen die al geld hadden toegezegd mochten daarover beslissen, en tja, dat werd een soort ouderwets communistische uitslag: 97 procent van de klanten en investeerders bleek vóór. Ik zelf natuurlijk ook. Dus heb ik toch nog een redelijke kans dat mijn Sion over dik twee jaar daadwerkelijk gemaakt gaat worden...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

