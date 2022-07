Mijn auto krijgt een veel hogere SEV dan die van u. Wen er maar aan

Deze week kwam ik een nieuwe afkorting tegen die wat mij betreft over een jaar of tien bij elke nieuwe auto vermeld moet worden. De SEV-factor. Dat wordt helemaal mijn ding, een auto met een zeer hoge SEV!

Om u niet langer te laten gissen wat dat voorstelt: SEV staat voor Solar EV, oftewel Solar Electric Vehicle, oftewel zon-elektrische auto. En wie mijn blog geregeld volgt, weet ongetwijfeld dat ik eind 2019 een zonneauto heb besteld, de Sion van de Duitse start-up Sono Motors. Die krijgt rondom zonnepanelen en zal denk ik 5000 kilometer per jaar op stroom van de eigen panelen kunnen rijden. Da's de helft van wat ik jaarlijks rijd.

Mijn Sion wordt volgend najaar afgeleverd, een jaar later dan in 2019 gedacht. Jammer, maar ik begrijp het wel. Onder meer corona zorgde voor vertraging omdat er niet getest kon worden. En een pluspuntje: ik heb nog een jaar langer voorpret.

SEV is de toekomst

Er is ook een Nederlandse start-up die zonneauto’s ontwikkelt, Lightyear. Die is de laatste tijd veel in het nieuws omdat de eerste exemplaren deze of volgende maand al naar klanten gaan. Dan verschijnt er dus een auto op de weg die elektrisch rijdt en toch niet voortdurend naar een laadpaal moet.

Zon-elektrisch rijden is ongetwijfeld de toekomst in autoland. Ga maar na hoe comfortabel en goedkoop het is als je nauwelijks naar laadstations hoeft te gaan. Vooral in zuidelijke landen met heel veel zon, moet zon-elektrisch bijzonder aantrekkelijk zijn. Maar ook bij ons hebben we er dus veel aan.

Koppen bij elkaar

Sono en Lightyear hebben vorig jaar de koppen bijelkaar gestoken en een branchevereniging voor de zonneauto-markt opgericht: Asom, Alliance for Solar Mobility. Daar zijn ook al tal van universiteiten en technologische instituten bij aangesloten, zoals de TU’s van Twente en Eindhoven, TNO en het ‘Duitse TNO’ Fraunhofer. Ook het Nederlandse Sunrider, dat zon-elektrische transportfietsen maakt, is lid, evenals het ook al Nederlandse IM Efficiency, dat zonnepanelen op daken van vrachtwagens en trailers levert.

Een trailer met een dak vol zonnepanelen. Daar kan bijvoorbeeld een koelinstallatie op draaien om etenswaren koel of bevroren te houden. Beeld IM Efficiency

De Europese Unie wil zon-elektrische mobiliteit steunen, en Nederland doet dat eigenlijk al. Maar dan is het wel van belang dat het zonnepaneel op zo’n auto, truck of bakfiets niet een schaamlapje is, vindt de Asom. De hoeveelheid stroom die van de zonnepanelen op een auto komt, moet substantieel bijdragen aan de energie die nodig is voor het rijden. En zie, daar komt de SEV-factor om de hoek.

Verbied SEV-factor 0

Er zijn al wat langer auto's met een klein paneeltje op het dak. Dat levert net genoeg stroom voor bijvoorbeeld de autoradio. Rijden op die stroom kun je vergeten. Die auto’s wil je dus niet gesubsidieerd zien als zijnde zonneauto’s . Dus is de SEV-factor bedacht. Die kijkt naar de capaciteit van de zonnepanelen op de auto en deelt die door het stroomverbruik van de auto.

Stel je hebt 1000 Wp aan panelen op de auto, en de auto rijdt gemiddeld 7 kilometer op 1 kWh stroom, dan gebruikt die auto per kilometer dus 143 Wh. De SEV-factor is dan 1000/143 = 7. Bij een paneeltje voor alleen de radio, van zeg 50 Wp, is de SEV dan 20 keer kleiner: 0,35. En voor auto’s die helemaal geen panelen hebben is de SEV-factor nul. Maar die auto's mogen wat mij betreft over een jaar of tien eigenlijk niet meer gemaakt worden...

Technologie is gewild

Mijn Sion krijgt rondom 1200 Wp aan zonnepanelen en rijdt straks 6 kilometer op 1 kWh. Oftewel: ik heb straks 166 Wh nodig per kilometer. Mijn SEV zal dus worden: 1200/166 = 7,2. De Lightyear is heel erg op zuinigheid ontworpen; hij verbruikt slechts 109 Wh per kilometer en heeft 1250 Wp aan panelen. De SEV-factor daarvan is een indrukwekkende 11,5.

Zullen er over tien jaar alleen nog elektrische auto’s met zonnepanelen worden gemaakt, zoals ik wens? Ik sluit het niet uit. Sono heeft een eigen techniek ontwikkeld om zonnecellen te integreren met plaatwerk voor auto's, trailers, bussen, schepen en dergelijke. Ze hebben het afgelopen jaar al een hele reeks samenwerkingen aangekondigd. Het lijkt er dus op dat de ontwikkelingen wel eens snel zouden kunnen gaan. Het kan wat mij betreft niet snel genoeg gaan...

