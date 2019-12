Met ruim 40 uur vertraging is er een minimaal akkoord bereikt op de klimaattop, meldt organisatie

Ruim 40 uur na de geplande sluiting van de klimaatconferentie COP 25 in Madrid zijn de deelnemers tot een slotakkoord gekomen, dat maakt de organisatie bekend. In een slotverklaring, na twee weken onderhandelen, hebben alle staten toegezegd om hun klimaatbeschermingsdoelstellingen voor 2030 volgend jaar “zoveel mogelijk aan te scherpen”.

Maar over het belangrijkste punt, de certificatenhandel in CO2-rechten, is vooralsnog geen akkoord. Er wordt nog vergaderd, maar het lijkt erop dat over het zogenoemde Artikel 6 uit het Parijs-akkoord volgend jaar, op de klimaattop in Glasgow, verder gepraat wordt.

Doel van de conferentie was om het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te versterken, maar het is dus de vraag of dat gaat lukken. In het Parijs-akkoord spraken de landen af de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. De standpunten van de deelnemers lagen in Madrid ver uit elkaar.

De milieubeschermingsorganisaties Greenpeace en Wereld Natuur Fonds hebben forse kritiek op de uitkomst van de conferentie. Ze beschouwen de internationale inspanningen voor meer klimaatbescherming als onvoldoende en spreken van een diepe crisis. “Deze klimaatveranderingsconferentie was een aanval op het hart van het Akkoord van Parijs”, zei een woordvoerder van Greenpeace zondag. Ook Europarlementariër delegatieleider van het Europees Parlement Bas Eickhout (GroenLinks) is kritisch op het resultaat. Eerder zei hij nog tegen Trouw dat hij liever geen deal heeft dan een slechte deal.

Er is een deal in Madrid, maar het gat tussen wat de wetenschap ons vertelt te doen en wat politici tot nu toe leveren op klimaattoppen is enorm. Dit moet gevolgen hebben voor de handelsgesprekken die de EU met de grootste dwarsliggers voert. #COP25 https://t.co/ZoThJI41jX — Bas Eickhout (@BasEickhout) 15 december 2019

