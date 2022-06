Met elke milieu- en gezondheidsstudie wordt de druk op Brabantse bestuurders groter

De luchtkwaliteit in Brabant staat al jaren ter discussie, net zoals de milieuoverlast veroorzaakt door Tata Steel. De volksgezondheid is opgeofferd aan economische belangen. Dat terugdraaien is een enorme klus.

In een nieuwe studie naar de luchtkwaliteit van de provincie constateren de Brabantse GGD’en dat ‘op geen enkel woonadres in Noord-Brabant aan de gezondheidskundige advieswaarden van de WHO voor luchtkwaliteit wordt voldaan’. De gevolgen zijn dramatisch.

Eén op de vijf Brabantse kinderen heeft astma. De vuile lucht zorgde ook voor hartvaartziekten en longkanker: 22,9 procent van de volwassenen Brabanders lijdt aan een hartvaatziekte, één op de zeven longkankerpatiënten kreeg er kanker door luchtvervuiling.

Elke dag bijna vijf sigaretten

‘De lucht die inwoners in Noord-Brabant inademen is vergelijkbaar met de lucht die iemand zou inademen als een huisgenoot elke dag bijna vijf sigaretten rookt’, staat in het rapport. Brabanders gaan per saldo bijna een jaar jonger dood dan de gemiddelde Nederlander.

Zo’n conclusie roept talloze vragen op. Hoe kon het zo uit de hand lopen in deze provincie? Precies dezelfde vraag borrelde vorig jaar op toen bleek dat Tata decennialang keurig binnen de milieuvergunningen opereerde en tegelijk opvallend veel bewoners van de IJmond opzadelde met serieuze gezondheidsklachten. Hoe was dat mogelijk?

Anders dan in de IJmond valt in Brabant niet één grote vervuiler aan te wijzen. De ene keer is het de intensieve veehouderij die zorgt voor enorme pieken in de uitstoot van stik- en fijnstof, de andere keer is de overlast van het wegverkeer of industrie enorm. Vaak ook gaat het gewoon samen.

Ingrijpende veranderingen

Tata Steel heeft inmiddels ambitieuze klimaat- en milieuplannen heeft aangekondigd en het rijk houdt het stelsel van vergunningen tegen het licht houdt. Ook Brabant ontkomt uiteindelijk niet aan ingrijpende veranderingen. En dat is precies wat critici al decennia willen.

Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties, longfonds en de ANWB drong vorig jaar bijvoorbeeld nog weer aan op handhaving van de WHO-normen voor luchtkwaliteit, een strikte aanpak van de stik- en fijnstofoverlast én een snelle elektrificatie van het wagenpark.

Dat vergt een enorme cultuuromslag op de gemeentehuizen en het provinciehuis van Brabant. Daar immers lieten bestuurders jarenlang de teugels vieren en werd veel te licht gedacht over de schade die werd aangericht aan de volksgezondheid en het milieu.

Maar met elke nieuwe milieu- of gezondheidsstudie wordt de druk op de bestuurders groter. En anders is er wel Den Haag, dat nu, met zijn nieuwe stikstofaanpak, eindelijk de provincie onder druk lijkt te gaan zetten. Keuzes maken, daar gaat het om.

Lees ook:

Tata Steel gaat de grootste milieu-installatie ooit bouwen

Tata Steel heeft opdracht gegeven voor de bouw van de grootste milieu-installatie uit de geschiedenis van het staalbedrijf in IJmuiden. Volgens Tata vermindert de installatie de uitstoot van lood, zware metalen en stof van de zogeheten pelletfabriek met 80 procent. Het is de bedoeling dat de bouw na de zomer begint en de installatie volgend jaar in bedrijf gaat.