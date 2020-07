Met elektrische auto’s maken we kolencentrales al snel overbodig

Elektrische auto’s hebben veel stroom nodig en omdat de zon niet altijd schijnt en de wind niet altijd waait, hebben we straks dus meer kolen- en gascentrales nodig. Het lijkt logisch, maar het is niet waar. Het tegendeel is het geval, zo blijkt uit een deze week verschenen proefschrift.

Energiewetenschapper Wouter Schram is vrijdag in Utrecht gepromoveerd op een onderzoek naar de energiehuishouding in modelbuurten in acht Europese landen. Daarbij ging hij uit van een toekomstige situatie, waarin ons hele wagenpark elektrisch is. Als je de batterijen van al die auto’s slim inzet om energie op te slaan, heb je geen kolencentrales meer nodig, zo bleek.

Slim (ont)laden

Dat elektrische auto’s ingezet kunnen worden als opslagsysteem voor zonne- en windenergie is geen nieuws meer. Schram hoefde daarvoor maar te gaan kijken in de wijk Lombok in zijn eigen Utrecht. Daar opende koning Willem-Alexander vorig jaar al het eerste wijknet met laadpalen, die stroom zowel aan een auto kunnen leveren, als daar weer uit kunnen halen om het net te voeden.

Schram heeft de volgende stap gezet en berekende welke rol auto’s straks in de stroomvoorziening van wijken en steden kunnen spelen. Die blijkt enorm te zijn. We moeten dan de auto’s opladen als er veel stroom wordt geleverd door zonnepanelen en windturbines, en de stroom dus goedkoop is, en we moeten de auto-accu’s weer ontladen als er te weinig duurzame energie wordt opgewekt. Lukt dat, dan hebben we geen kolencentrales meer nodig om de piekvraag op te vangen bij gebrek aan zon en wind.

Mijn toekomstige auto. De Sono Sion kan stroom leveren aan een andere auto, aan mijn huis of het net. Beeld Sono Motors

Je zou denken dat elektrische auto’s de stroom in de accu zelf nodig hebben, maar dat is meestal niet het geval. De meeste ritten zijn woon-werkverkeer van 50 kilometer of minder. Een accu met 450 km rijbereik kan ’s morgens voor 100 km worden opgeladen en daarna midden op de dag pas helemaal worden gevuld. Gemiddeld kan 78 procent van de acculading worden uitgesteld tot een gunstiger tijdstip, zo ontdekte Schram. Voor de autobezitter is dit aantrekkelijk, omdat dan kan worden geprofiteerd van goedkope stroom. En ’s avonds als de zon laag staat of onder is en de stroom duurder wordt, kan de accu worden gebruikt om met die goedkope stroom van eerder thuis te koken en het huis te verwarmen.

Wil dat lukken, dan moet er nog wel het een en ander gebeuren. Zo moeten er veel elektrische auto’s worden verkocht en moeten die in staat zijn om stroom terug te leveren aan het net. En er moeten uiteraard laadpalen komen die tweerichtingverkeer aankunnen. Zulke palen zijn al ontwikkeling, kijk maar in Lombok, maar zijn nog geen standaard.

Laatste plofauto in 2026

Wat het aantal elektrische auto’s betreft voorspelt de Australische professor Ray Wills dat we al over zes jaar alleen nog maar elektrische auto’s zullen kopen, wereldwijd. Dat is een gevolg van het Osborne-effect, genoemd naar een computerfabrikant. Begin jaren tachtig was de Osborne 1 een populaire personal computer. Toen Osborne iets te vroeg aankondigde dat er een veel betere aan zat te komen, werd de Osborne 1 amper nog verkocht en ging het bedrijf failliet voordat de nieuwe computer er was. Iets vergelijkbaars ziet Wills nu bij de auto met plofmotor gebeuren. De consument wil geen ouderwets product meer kopen en wacht op betaalbare elektrische auto’s. In 2025 en 2026 zijn die er in voldoende aantallen, zodat de verkoop van benzine- en dieselauto’s naar nul daalt, denkt Wills. Wie mijn weblog geregeld volgt, weet dat ik die visie deel.

Dan is er nog de vraag of alle elektrische auto’s ook in staat zullen zijn stroom terug te leveren aan het net. De auto’s die nu rondrijden, kunnen dat op een enkele uitzondering na niet. Maar dat gaat snel veranderen. Voor veel mensen zal de auto namelijk mede gekocht worden voor dat terugleveren; daarmee valt straks immers geld te verdienen!

V2G tegen CO2

Ik ben zelf een voorbeeld van zo’n autokoper. Ik heb een half jaar geleden een Sono Sion besteld. Deze auto met zonnepanelen zal ongeveer de helft van de kilometers die ik ermee ga maken, rijden op stroom uit die zonnepanelen. Een prachtig vooruitzicht, maar even belangrijk: de accu zal geregeld stroom terugleveren aan het net, stroom uit de panelen op de auto of uit de zonnepanelen op het dak van mijn huis. Ook Renault en Nissan werken al volop mee aan proeven met dit Vehicel-to-Grid (V2G) systeem. Koopt u de komende jaren een elektrische auto? Let dan op de aanduiding V2G. Samen maken we zo kolencentrales nog eerder overbodig dan de regering ze wil sluiten.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

