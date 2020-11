Met een superdikke kabel in de straat ben ik klaar voor een heel zonnige toekomst

Mijn problemen met een overspannen stroomkabel voor mijn deur lijken verleden tijd. Netwerkbedrijf Liander heeft woord gehouden en een nieuwe, hele dikke kabel in de straat gelegd. Zelfs als alle buren nu zonnepanelen op hun dak zetten, kan er eigenlijk niets meer mis gaan.

In maart viel mijn omvormer geregeld uit omdat de spanning op het net te hoog opliep. Na een belletje naar Liander kwam het netwerkbedrijf de zaak doormeten en bevestigde: de dunne kabel naar de wijkcentrale kan de stroom van alle zonnepanelen niet meer aan. Oktober of november zou er een dikkere kabel in de berm worden ingegraven, zo was de belofte.

Beetje schuldig

En jawel, eind oktober ging de schop de grond in. Ik voelde me wel een beetje schuldig, want stukjes berm die door buren met veel moeite tot prachtige gladde grasstroken waren omgetoverd, werden onbarmhartig door graafmachines omgewoeld... Maar ja, ook veel buren hebben al zonnepanelen en dus is het letterlijk in ons eigen belang dat er een toekomstvaste kabel in de grond ligt.

De nieuwe stroomkabel die nu bij mij in de straat in de berm ligt. Rechts zijn goed de vier aluminium aders te zien. Elk zijn ze bijna 1,5 centimeter in doorsnee. Beeld Vincent Dekker

Toekomstvast lijkt die kabel inderdaad te zijn. Voordat zij de grond in ging lag ze op een spoel een paar dagen te schitteren in de zon en kon ik zien wat zo’n nieuwe kabel nou echt voorstelt. Dat blijkt heel wat: een kabel van zo’n vier of vijf centimeter dik met daarin vier dikke aders van aluminium, elk 1,4 cm in doorsnee, die de oude, dunne koperkabel met aders van elk 1,8 mm vervangen. Hoe groter de oppervlakte van een draad, hoe makkelijker er stroom doorheen kan. En met de nieuwe kabel gaat de oppervlakte van de aders van 2,5 vierkante mm naar 150 vierkante mm elk. Aluminium geleidt stroom minder goed dan koper, maar met draden die 60 keer zo dik zijn zouden we voorlopig weer een eeuw vooruit moeten kunnen.

Volgend jaar maart of april, als er weer zonnige dagen komen met de zon redelijk hoog aan de hemel, kan al blijken dat alle panelen in de straat elkaar niet meer in de weg zitten. Er zouden dan geen omvormers meer hoeven uit te vallen door te hoge spanningen op het net.

Daar zullen mijn batterijen natuurlijk ook aan bijdragen. Nu dat de zon laag staat en het vaak bewolkt is, hebben de batterijen weinig ‘te doen’. Ze slaan amper stroom op omdat alles dat van mijn dak nu wel direct in huis wordt gebruikt.

Een elektrotechnisch specialist sluit de stroomkabel naar mijn huis aan op de nieuwe kabel naar de wijkcentrale. Dat is geen kinderspel want die wijkkabel staat gewoon onder spanning... Beeld Vincent Dekker

Toch een slimme meter?

Eigenlijk benut ik de batterijen zo niet echt optimaal. Het zou goed zijn als ze bijvoorbeeld ‘s nachts goedkope stroom van het net zouden opslaan en die overdag, als er veel stroomvraag is en de kWh-prijs wat hoger is, die stroom dan weer aan het net zouden leveren. Maar voor dat soort slimme zaken heb ik eigenlijk een slimme meter nodig. En tja, daar ben ik altijd een felle tegenstander van geweest. Inmiddels begin ik echter te twijfelen. Het zou me niet verbazen als er over een paar maanden toch nog zo’n meter in huize Dekker zou verschijnen...

