Met dolfijnen zwemmen op vakantie? Reisorganisaties wordt dringend verzocht het niet meer aan te bieden

Het bekijken en aanraken van dolfijnen of walvisachtigen is dieronvriendelijk en onacceptabel, oordeelt ANVR in een nieuw richtsnoer voor dierenwelzijn binnen de toeristische branche.

“We zijn hier erg blij mee”, zegt Sanne Kuijpers van dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection. Volgens haar organisatie is het aanbod van shows, foto- en zwemmogelijkheden met dolfijnen niet meer van deze tijd. “We hopen dat alle reisorganisaties de vernieuwde richtlijnen aangrijpen om hun excursies met dieren nog eens onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen”, zegt Kuijpers. Reisorganisaties zijn niet verplicht om dat te doen, erkent ze. Maar eerdere adviezen van ANVR, zoals het schrappen van shows en tochtjes met olifanten, werden eerder vrij goed opgevolgd.

World Animal Protection gaat monitoren welke reisorganisaties nog vermaak met dolfijnen en walvisachtigen aanbieden. “Die gaan we daarop aanspreken”, zegt Kuijpers. Ze hoopt dat internationale reiskoepels de Nederlandse normen overnemen en dat toeristen zelf ook geen dolfijnenshows meer boeken. Trips waarbij toeristen dolfijnen of walvissen in het wild spotten, kunnen volgens de dierenwelzijnsorganisatie nog wel door de beugel, zolang toeristen op afstand blijven.

Volgens Kuijpers dringt maatschappelijk het besef door dat het houden en showen van wilde dieren ‘onacceptabel’ is. Zeker wanneer dieren onnatuurlijke trucjes moeten uitvoeren. Dit keurde ANVR al af. Nieuw in het aangepaste richtsnoer is dat ANVR nu alle toeristische shows afkeurt waarbij wilde dieren in gevangenschap als entertainment tentoongesteld worden, ook als ze niet tot onnatuurlijke gedragingen aangespoord worden. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld shows met vogels, reptielen of apen.

