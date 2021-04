Met deze drie maatregelen kunt u als kattenbezitter tal van levens redden

1: Vermaak de kat dagelijks tien minuten in huis, met een veer aan een touwtje of een nepmuis. 2: Vul de voerbak met veel vlees. 3: Bind de poes een halsband om met felle kleuren.

Met deze drie vrij eenvoudige maatregelen kan een kattenbezitter tal van levens redden, concluderen onderzoekers van de Universiteit van Exeter (Engeland) in een recente studie. Katten die buiten vrij loslopen nemen veel minder muizen, vogels en andere dieren te grazen, als hun eigenaar speelplezier en vlees aanbiedt. Hun jachtimpuls buiten daalt met grofweg een kwart, aldus de onderzoekers na een proef met driehonderd poezen. Vooral de fluorescerende halsband bleek effectief, met zo’n 40 procent minder prooien als resultaat.

Verbod op kattenluik

Over de moordlust van gehouden katten is discussie gaande. Zeker in deze periode, nu het broedseizoen van vogels aanbreekt, klinkt kritiek op jagende katten. Hun instinct leidt ze naar gepiep in nesten, of die vogels nu bedreigd zijn of niet. ‘Kuikens in het land, poes in de mand’, klonk het vorige week daarom vanuit de Bond van Friese Vogelwachten.

Dat is nog mild, in vergelijking met de conclusie van juristen van de Tilburg Universiteit in 2019. Loslopende katten vormen een risico voor 370 bedreigde diersoorten. Dat is illegaal, stelden de juristen. Hun conclusie: de huiskat hoort in huis te blijven. De biodiversiteitscrisis, die het voortbestaan van kwetsbare vogels en zoogdieren in gevaar brengt, zou een verbod op het kattenluik urgent maken.

‘Jonge kuikens kunnen geen kant op’

Maar met wat inspanning van baasjes is huisarrest voor de kat onnodig, suggereert het onderzoek uit Exeter nu. Het killer instinct van katten daalt buitenshuis dankzij een speelmoment en volop dierlijke eiwitten in de voerbak, in plaats van brokken met plantaardige eiwitten. De felgekleurde halsband scheelde vooral vogelslachtoffers, omdat de kleur bij de nachtelijke jacht op muizen en andere kruipers onzichtbaar was, aldus het onderzoek.

“Alles wat baasjes doen om de predatie van hun huiskat omlaag te krijgen is mooi”, reageert Arie Trouwborst, een van de Tilburgse juristen die concludeerden dat het buiten laten van katten illegaal is. “Maar we weten ook dat belletjes en felle halskragen de jonge kuikens in een nest niet redden. Die kunnen geen kant op. Bedenk wel: we zitten midden in een ecologische crisis.”

De suggestie om katten fors vlees voor te schotelen om hun jachtlust te verlagen, stemt Trouwborst evenmin hoopvol. “Vleesconsumptie heeft een relatief grote klimaatimpact door hoge CO 2 -uitstoot. Dat geldt voor kattenvoer net zo”. Trouwborst blijft erbij: katten die vrij kunnen rondsluipen, zijn strijdig met wettelijke natuurbeschermingsregels. “Iemand die de kat buiten laat, neemt bewust het risico op het doden van kwetsbare soorten.”

Kat-kritisch

Zijn conclusie, dat de overheid die natuurschade door loslopende katten gedoogt valt aan te klagen, bleef desalniettemin zonder gevolgen. “Interesse was er wel, van ecologen zoals bij de Vogelwacht op Schiermonnikoog. Maar geen enkele natuurbeschermer startte een rechtszaak om katten een buitenverbod op te leggen”, zegt Trouwborst. Het meest in de buurt kwam nog een burger in Drenthe, die bij het lokale politiebureau aangifte deed tegen een moordlustige kat – dat werd geen inhoudelijke zaak.

Zolang de rechter niet om een oordeel wordt gevraagd, is het inperken van predatie dankzij een belletje of kleurband aan de poes beter dan niets, vindt de kat-kritische jurist. “Ooit kijken we terug en denken we: wat raar dat katten, met een haast heilige status, in 2021 ongebreideld mochten roven”, denkt Trouwborst.

