Met 22 panelen erbij ben ik klaar voor mijn e-auto en een warmtepomp

Het moment waarop ik van het gas af kan, is een grote stap dichterbij gekomen. Sinds een week liggen er maar liefst 22 extra zonnepanelen op mijn dak. Die geven genoeg stroom voor niet alleen de komende warmtepomp, maar ook om met een e-auto duizenden kilometers te rijden!

Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, want: grote drukte bij de installateurs, maar 25 april was het dan toch zover: 22 panelen van Phono Solar van elk 380 Wp konden aan het eind van de dag hun eerste stroom gaan leveren. Samen hebben ze een capaciteit van 8360 Wp, en als ze pal op het zuiden zouden staan, zouden ze per jaar ongeveer net zoveel kWh produceren. Maar dan zouden ze niet op mijn dak passen.

Dus heb ik nu een oost-west-opstelling, of eigenlijk: een zuid-zuidoost – west-noordwest-opstelling. Dat zal de productie wel wat drukken, vermoedelijk tot onder de 7500 kWh per jaar. Maar daar staat tegenover dat ik met zo’n oost-west-oriëntatie ’s morgens en ’s middag relatief meer stroom ga produceren en rond het middaguur iets minder. Dat past beter bij het eigen verbruik en bij het verbruik in het algemeen.

Op de voorgrond is nog iets van mijn oude panelen zichtbaar, daarachter de 22 nieuwe in de oost-west-opstelling. Beeld Vincent Dekker

De netwerkbeheerder en de energieleverancier zullen blij met me zijn. Ik zorg voor een betere spreiding van het stroomaanbod over de dag en belast zo het net minder dan bij een zuid-opstelling.

Oost-west is ook best

Ik krijg de indruk dat ze het goed doen, voor wat die conclusie ook waard is na pas één week. De eerste zeven volle productiedagen leverden me, met wisselvallig weer, 247 kWh op. In 2019 waren diezelfde dagen ook wisselvallig en toen kreeg ik van mijn oude set van 12 op het zuiden gerichte panelen (van samen 2760 Wp) 63 kWh. De 22 nieuwe panelen hebben samen een drie keer zo grote capaciteit, maar leveren nu dus bijna vier keer zoveel stroom op. De beste dag was maandag 2 mei met 49,1 kWh, tegen 15,6 kWh als beste dag met de oude set in 2019. Dus hier is het een factor 3. Het is nog pril, maar ik zie nog niet dat de oost-west-opstelling minder stroom oplevert dan een zuid-opstelling.

Mijn oude panelen draaien ondertussen ook weer lustig door op hun nieuwe plek. Die heeft wel wat meer last van schaduw, maar ook dat heeft de afgelopen week niet tot veel minder stroom geleid dan in 2019 met diezelfde set. Al met al denk ik dat ik nu per jaar 2000 tot 2300 kWh van de oude panelen ga krijgen, en het drievoudige van de nieuwe, oftewel 6000 tot 6900 kWh. Bij elkaar komt er voortaan dus zo’n 8000 tot 9200 kWh van mijn dak. Daar kan ik de komende jaren beslist een warmtepomp mee laten draaien, en nog wat overhouden voor het laden van mijn elektrische auto.

Gouden zet

Nu al heb ik een warmtepomp in de woonkamer, ook wel bekend als airco, die mijn woonkamer prima warm stookt en ook nog wel wat warmte richting hal en bovenverdieping laat stromen. De rest van het huis stook ik nog met de gas-cv, maar alleen om het er niet koud en vochtig te laten worden. April is de eerste volle maand dat ik zo op gas kon besparen, en dat werd een heel forse besparing.

Om de vertekening door koudere en warmere dagen te vermijden, kijk ik naar graaddagen. Als het buiten 1 graad kouder is dan 18 graden, geldt dat als 1 graaddag. Op basis daarvan kun je zien hoeveel gas je verstookt per graaddag. Vorig jaar april was dat 0,81 kubieke meter, dit jaar kwam ik uit op 0,36! Ik verstookte in april 86 m3 gas. Met die 0,81 per graaddag van vorig jaar zou dat nu 194 m3 zijn geweest, een verschil van 108 m3. Bij een gasprijs van 2,00 tot 2,50 euro per m3 heb ik dus alleen in april al 216 tot 270 euro op mijn gasrekening bespaard! Die airco is een gouden zet geweest...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft nu ook podcast, onder meer over warmtepompen, batterijen en zonnepanelen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

