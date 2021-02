Mest is slecht voor drinkwater, maar blijkt juist goed om vervuiling uit de grond te halen

Helpt bemesten om de bodem van het Utrechtse Griftpark schoon te krijgen? “Dat is het idee en dat gaan we uitproberen”, zegt onderzoeker Johan van Leeuwen. Hij ontdekte dat micro-organismen die gifstoffen in een verontreinigende bodem afbreken, dit sneller en beter doen na het toevoegen van nitraat. “En dat komt in de bodem door bemesting.”

Op de plaats van het Griftpark stond tot begin jaren zestig een gasfabriek, waar steenkool werd omgezet in stadsgas. De bodem bleek daardoor zo vervuild, dat die tot 50 meter diep moest worden ingepakt en afgedekt, met bovenop sinds de jaren negentig het park. Het grondwater wordt de laatste twintig jaar opgepompt en elders gezuiverd. En dat is duur.

Twaalf jaar geleden ‘ontdekte’ Utrecht dat bacteriën opruimwerk verrichten in de bodem. De stad spreekt trots over de ‘Griftparkbacterie’, maar feitelijk gaat het om duizenden eencelligen die organische stoffen afbreken. “Micro-organismen bestaan al een paar miljard jaar, zijn veel ouder dan de mens, en ze eten alles”, legt Van Leeuwen uit. “We hebben ze ook in de bronzone aangetroffen, ze eten dus ook pure teer.”

948 stofjes

Van Leeuwen (49) is ingenieur bij Deltares en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Daar verdedigt hij woensdag zijn proefschrift over ‘biologische afbraak van mono- en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in verontreinigd grondwater afkomstig van een voormalige vetgasfabriek’. “Het gaat om duizenden tonnen teer in de bodem, waar honderden stofjes inzitten; in dit onderzoek telden we er 948. Die komen in de bodem en het grondwater terecht en vormen daar weer nieuwe stoffen.”

Hij is geen gebruikelijke promovendus. Van Leeuwen volgde geen academische studie, maar kwam via het middelbaar technisch onderwijs en een afgebroken hbo-opleiding bij de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen terecht, waar hij veel praktijkonderzoek deed naar bodemverontreiniging. Met stevige wiskundige bijscholing kwam hij in het promotieonderzoek terecht. “We combineren fundamenteel onderzoek met veldonderzoek. Meestal kijken we netjes naar de stofjes die op de lijst staan, maar in teer zitten er honderden. Ik wilde weten wat daarmee gebeurt in de grondwaterpluim.”

De casus voor zijn promotie was de vervuiling door een gasfabriek in Amersfoort. “Alle 948 verontreinigende componenten blijken af te breken. We wisten niet dat zoveel stofjes uit de teer worden afgebroken in de bodem zonder zuurstof. Door het stimuleren van het bodemleven ontstaat er dus een goedkopere oplossing, hand in hand met de natuur.”

Afbraakroute

Soms zit er veel nitraat in het grondwater en dan breekt het kankerverwekkende benzeen ‘hartstikke goed af’, ontdekte Van Leeuwen, die ook een afbraakroute voor indeen ontdekte die in de bodem plaatsvind door micro-organismen. “In een aantal gebieden zit veel nitraat in het grondwater door toedoen van de landbouw. Dat is slecht voor het drinkwater, maar het helpt bij de afbraak van bodemverontreiniging. Minder bemesting in de landbouw, betekent minder nitraat in het grondwater en is dus slecht voor het natuurlijk opruimen van vervuiling.”

Na zijn promotie gaat het onderzoek gewoon door. In april beginnen pal naast het Griftpark boringen tot 90 meter diepte om te kijken of de grondwatervervuiling door de isolerende kleilaag is gegaan en of de bacteriën daar ook actief zijn. “Dat wordt de volgende stap. Spannend, want vooralsnog wordt aangenomen dat het diepere grondwater schoon is.”

