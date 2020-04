Meerderheid Nederlanders ziet coronavirus ook als een kans voor het klimaat

Het coronavirus heeft de bekommernis om het klimaat niet verdrongen. Integendeel: het aandeel Nederlanders dat zich ‘veel of enige zorgen’ maakt over opwarming van de aarde is gestegen van 65 procent vlak voor de uitbraak naar 71 procent eind maart.

Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van I&O Research onder ruim tweeduizend Nederlanders. Veel mensen zien de huidige crisis ook als een kans. Ruim zes op de tien Nederlanders ervaren die als een moment van bewustwording. De pandemie zet ze aan het denken over de manier waarop de samenleving en economie zijn ingericht en hoe het in de toekomst anders kan. Wel is bijna de helft pessimistisch over de kans op een echt betere samenleving.

Klimaat in de wacht

Bijna drie op de tien mensen zien op dit moment al concrete mogelijkheden voor een duurzamere economie. Zij vinden dat de economische maatregelen om de coronacrisis aan te pakken ook goed moeten zijn voor het klimaat. Nog eens 15 procent vindt dat het klimaatbeleid dat eerder is afgesproken geen uitstel duldt. Daar staat een groep van 38 procent tegenover die denkt dat het beter is het klimaat even in de wacht te zetten tot de coronacrisis is bestreden. Een klein deel, 13 procent, meent dat het klimaatbeleid langer in de ijskast moet.

Het onderzoeksbureau stelde deze vragen op verzoek van Milieudefensie. Directeur Donald Pols ziet in de resultaten dat het klimaat mensen juist ook nu aan het hart gaat. Daar moet de Nederlandse regering conclusies uit trekken, vindt hij. “In eerste instantie is corona een ramp, zeker geen kans, die we aan de gezondheidsexperts overlaten. De vraag die daarnaast voorligt, is wat te doen met de economische crisis als gevolg van corona. Investeringen moeten de volgende crisis, de klimaatcrisis, voorkomen en deze zeker niet versterken. We zien nog niet dat het kabinet dit doet, eerder het tegenovergestelde, en dat baart ons zorgen.” Minister Wiebes van economische zaken en klimaat heeft laten weten maatregelen om aan het Urgenda-vonnis over verminderen van CO2-uitstoot nu uit te stellen.

Internationaal klinkt juist de roep om de enorme bedragen die vrijgemaakt worden om de economie weer aan de gang te krijgen klimaatbestendig uit te geven. Onder meer de Wereldbank en de VN dringen daar op aan.

