Meerderheid Nederlanders is tegen intensieve veehouderij, maar we eten nog niet massaal vegetarisch

Een groot deel van de Nederlanders staat afwijzend tegenover de intensieve veehouderij. Op de vraag of Nederlanders een ‘verbod op de intensieve veehouderij (bio-industrie)’ willen, zegt 40 procent ronduit ‘ja’ en nog eens 20 procent is het daar enigszins mee eens.

Het beeld van ‘veel dieren dicht bij elkaar’, vinden veel mensen storend, meent onderzoeker Laura Van Heck van onderzoeksbureau Kieskompas. “Via de media komen deze beelden in de huiskamer. Dat blijft wel hangen en resulteert in de opvatting dat dit niet de manier is om met dieren om te gaan.”

Kieskompas ondervroeg in samenwerking met de Vrije Universiteit 8575 Nederlanders. Zij deden dit in opdracht van ProVeg Nederland, een organisatie die ijvert voor het eten van minder vlees en een meer plantaardig dieet.

Een kwart van de ondervraagden denkt dat mensen over honderd jaar geen dieren meer eten. “We blijken in Nederland veel veganistischer te zijn dan je zou denken”, meent Pablo Moleman van ProVeg.

Slachthuis

Heel ingrijpende veranderingen in de veehouderij worden gesteund door een minderheid, maar toch een behoorlijke groep: een op de vijf Nederlanders is voor een verbod op slachthuizen of steunt een verbod enigszins. “Het beeld van een slachthuis is bloederig”, zegt Van Heck. “Het woord slachten heeft ook al geen positieve lading.” Dan komt kennelijk al snel de gedachte op dat we daar vanaf moeten, denkt de onderzoeker.

Toch gaan mensen nog niet massaal vegetarisch of veganistisch eten. “De consument legt niet snel de relatie met wat er op het bord ligt en blijft vlees consumeren”, zegt Van Heck. De consumptie van vlees is al twintig jaar redelijk stabiel rond 77 kilo gemiddeld per persoon per jaar. Van Heck: “Men is zich vergeleken met eerder onderzoek wel meer bewust van hoe dieren leven en of dat goed is of niet. Men is zich ook meer bewust van de impact op het milieu van het eten van vlees. Maar dat wil niet zeggen dat de consument ook de daad bij het woord voegt. Als het vlees eenmaal op het bord ligt is de associatie met een geslacht dier of het milieu niet altijd aanwezig. Zonder erbij stil te staan doen ze wat ze altijd hebben gedaan: vlees eten.”

Toch is de uitkomst van het onderzoek belangrijk, vindt Hans Dagevos, consumptiesocioloog bij Wageningen Economic Research. Hij deed eerder ook onderzoek naar de vleesconsumptie. “Het is opvallend dat mensen meer willen veranderen dan je zou verwachten. Dit denken is onder de oppervlakte toch aanwezig. Het uit zich op den duur ook in gedrag. Er is draagvlak voor de eiwittransitie: minder dierlijk eiwit en meer plantaardig.”

