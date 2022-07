Meer landbouwgif gevonden op aardbeien uit de supermarkt

Ondanks doelstellingen uit ‘Brussel’ zit er toch weer méér landbouwgif op aardbeien in de Nederlandse supermarkten dan vorig jaar. Dat blijkt althans uit een steekproef van actiegroep Pesticide Action Network (PAN), die onlangs bakjes aardbeien kocht in vijf verschillende supermarktketens om die te laten analyseren.

Per bakje trof PAN bijna vier verschillende soorten gifresten aan, en het is vooral de optelsom daarvan die de organisatie zorgen baart. Ze noemt de langetermijneffecten van dit soort ‘dagelijkse cocktails’ aan bestrijdingsmiddelen ‘onbekend en zorgelijk’, vooral voor zwangere vrouwen en jonge kinderen.

PAN kocht de afgelopen maand drie bakjes aardbeien bij verschillende locaties van Albert Heijn, Lidl, Aldi, Jumbo en Coöp. Deze vijftien bakjes gingen naar een gecertificeerd laboratorium in Rotterdam, waar ze getest werden op 800 verschillende bestrijdingsmiddelen.

Meer gif dan in 2021

Zowel het totaal aantal aangetroffen pesticiden als het gemiddelde gehalte ervan per aardbei liggen dit jaar hoger dan bij een vergelijkbare steekproef in 2021. Dit jaar zaten er negentien verschillende bestrijdingsmiddelen in de vijftien bakjes, vorig jaar ging het om dertien middelen.

Geen van de gevonden stoffen is echt verboden en de stoffen blijven qua gehalte binnen hun wettelijke limiet. Afzonderlijk zouden ze daarom geen acuut gevaar moeten opleveren. Maar wat de combinatie van al die stoffen in een menselijk lichaam teweegbrengt is nooit goed vastgesteld, zegt ook Ad Ragas, hoogleraar humane en ecologische risicobeoordeling van chemische stoffen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Dat kán ook gewoon bijna niet, zegt hij. “Het is één ding om een proefdier bloot te stellen aan één bestrijdingsmiddel. Dat wordt al moeilijker als je de gecombineerde invloed van twee of drie pesticiden wilt meten.” Maar er zijn honderden bestrijdingsmiddelen op de markt. Berekenen hoe die samen ingrijpen op je lichaam is ‘praktisch onmogelijk en in ieder geval heel duur’, zegt Ragas.

Peuters alleen biologische aardbeien geven

PAN adviseert mensen daarom met klem om hun peuters alleen aardbeien te geven als die biologisch zijn geteeld. Biologische telers zetten lieveheersbeestjes, roofmijten of roofwespen in om hun gewassen gezond te houden. Dan weet je zeker dat je niets aan landbouwgif binnenkrijgt, zegt Margriet Mantingh, voorzitter van PAN.

Hoogleraar Ragas maakt zich duidelijk iets minder zorgen om de schadelijkheid van een bakje aardbeien uit de supermarkt. Hij draagt ondertussen een pragmatische oplossing aan voor het probleem dat de cocktail van gifresten zo moeilijk is te onderzoeken. “Verlaag gewoon de wettelijke limieten van alle afzonderlijke soorten gif in een stuk fruit met een factor tien of zelfs honderd. Voor de zekerheid, om aan de veilige kant te zitten.” De Europese toezichthouder EFSA overweegt dat volgens hem al.

Voor 2030 halveren

Een andere oplossing is om in totaal minder gif te gebruiken. De Europese Commissie eist sinds kort dat de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in de EU voor 2030 halveert. Boeren kunnen de komende jaren subsidie krijgen om over te schakelen op andere manieren om hun gewassen te beschermen.

Het Centraal Bureau voor Statistiek had wat dit betreft alvast goed nieuws begin dit jaar: de hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland is tussen 2016 en 2020 fors afgenomen. In totaal werd er in 2020 vijf miljoen kilo aan gewasbeschermingsmiddelen over de Nederlandse landbouwgrond verspreid. Dat was 11 procent minder dan vier jaar daarvoor.

Of de uitkomsten van de steekproef van PAN erop duiden dat het daarna weer de verkeerde kant op is gegaan, durft voorzitter Mantingh niet te zeggen. “Daarvoor is onze steekproef te klein.”

