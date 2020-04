Massaal bijen tellen in plaats van op familiebezoek

Een harig lijf, lange voelsprieten en twee paar vleugels in plaats van één. Zo kan de leek een bij onderscheiden van andere zoemende zomerbeestjes, zoals de wesp. Maar ook dan is er, met vijftien bijensoorten die nu in de tuin en op het balkon rondzweven, nog genoeg te kiezen: is het een rosse metselbij, een grote narcisvlieg of toch een vosje?

Meer dan 100.000 wilde bijen

Ruim tienduizend deelnemers liepen dit weekend turvend door de tuin voor de Nationale Bijentelling. Zij telden meer dan 100.000 wilde bijen. Dat is nagenoeg het dubbele ten opzichte van vorig jaar – toen werden zo’n 54.000 bijen gezien.

“Ongelofelijk”, reageert wetenschappelijk directeur Koos Biesmeijer van Naturalis, een van de organiserende partijen naast Stichting Natuur en Milieu en LandschappenNL. Het hoge bijenaantal is deels te danken aan ruim vierduizend extra deelnemers dit jaar. Een gunstig bijeffect van het vele thuiszitten in coronatijd, denkt de directeur. “Maar de bij liet zich ook vaker zien”, zegt Biesmeijer. “Per deelnemer zijn gemiddeld veertien bijen geteld. Vorig jaar waren dat er nog tien.”

Het is de derde keer dat de jaarlijkse telling plaatsvindt. Het evenement is een belangrijke maatstaf voor onderzoekers, vertelt Biesmeijer: “We kunnen steeds duidelijker zien welke soorten waar in Nederland voorkomen, en hoe het hen vergaat”. Zo is de gewone sachembij vaker gespot dit jaar. Hommels schitterden daarentegen door afwezigheid: “Dat komt waarschijnlijk door het vroege voorjaar; zij zitten nu alweer te broeden in hun nest”.

De bij heeft het zwaar in Nederland: van de circa 360 soorten zijn er 46 verdwenen en is ongeveer de helft bedreigd. De bijen die dit weekend zijn geteld, beslaan een stuk of vijftien algemene soorten. “De overige zeldzame soorten hebben zich teruggetrokken in natuurgebieden.” Zij worden onder meer bedreigd door chemische bestrijdingsmiddelen en monotone gewassen op het platteland, aldus Biesmeijer.

Bijen zijn volgens de directeur een onmisbare schakel in de natuur: “Ze bestuiven veel eetbare gewassen zoals appel- en perenbomen, maar zorgen ook voor voedsel voor vogels en andere insecten.”

