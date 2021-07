Marjan Kreijns (TU Delft) zag de watersnood met lede ogen aan: ‘Benut nieuwe techniek, wacht niet op de volgende ramp’

‘Steeds boziger’ volgde Marjan Kreijns het nieuws over de waterramp die Zuid-Limburg en naastgelegen regio’s in Duitsland en België overviel. Ze had het te doen met alle getroffenen, die hun bezittingen zagen wegspoelen en hun huis zagen vollopen – of erger. “Dat frustreerde me”, zegt Kreijns, directeur van The Green Villa van de Technische Universiteit Delft. Niet alleen het leed en de onmacht van mensen maakte haar boos, het was vooral haar overtuiging dat de aanpak van de waterramp beter had gekund. Met nieuwe technieken en innovaties, die water beter opvangen in geval van nood in goede banen leiden.

‘De Regenstraat’ is een testlocatie in The Green Village (een minidorp op campus van de TU Delft) waar al jarenlang proeven worden gedaan met hevige regenval. Gigantische douchekoppen spuwen daar water op de grond, waarbij allerlei proefopstellingen laten zien dat dit water goed opgevangen kan worden. Daar bestaat innovatieve producten voor, als wegdek met piepkleine gaatjes erin en ondergrondse tunnels en vooral veel absorberende oppervlakten – zeker geen verstening.

Een muur van kratten

Een commerciële uitrol van die technieken vergt tijd, beseft Kreijns. “Maar we hebben ook al zó veel technieken kunnen bewijzen die nu al effectief zijn in als een waterramp optreedt”, zegt ze. In een informatiefolder laat ze tientalen voorbeelden zien. De BoxxBarrier is een waterwering die ‘gebruikmaakt van zijn tegenstander’. Dit systeem van lichte, lege kratten is muur te plaatsen. Zodra het water aanzwelt vullen de kratten zich daar vanbinnen mee, waardoor de muur sterk staat.

Slimme apps die het waterpeil meten, opblaasbare sleuven en matten met kleine haaienvinnen erin die laag water terugsturen waar het vandaan komt: de TU Delft heeft van alles in de etalage staan. “We trekken er veel bekijks mee”, zegt Kreijns. Zowel Nederlandse bedrijven en politici als buitenlandse delegaties komen op bezoek. ‘Flood proof Holland’, zo promoot de TU Delft het scala aan nieuwe technieken die bij waterrampen uitkomst kunnen bieden, zodat er meer mogelijk is dan zandzakken slepen.

Verkeerde mindset

Het leger – met een belang bij innovatieve aanpak bij calamiteiten en rampen – werkte mee. “Van de bewezen technieken zien we te weinig opschaling van onze proefopstelling naar de praktijk”, zegt Kreijns. De technieken die de TU Delft aanprijst kenmerken zich door de kretologie ‘modulair’ (als legostenen aan elkaar te klikken) en ‘natuurlijk’ (zonder gif of ouderwetse materialen).

Kreijns benadrukt dat de primaire taak is om de klimaatcrisis op te lossen, maar dat extremer weer zich aandient. “De mindset is verkeerd. We denken in Nederland: ach, wat kan ons nou overkomen?” Haar grote vrees is dat, als het waterpeil gezakt is, het idee postvat dat het na deze ramp wel weer honderd jaar of langer goed zal gaan. “Laten we niet wéér gaan wachten tot de pleuris uitbreekt.”

