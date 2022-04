Luiaardkoppel Amaka en Quasimodo krijgen alweer hun tiende kind

Opnieuw is in Dierenpark Amersfoort een baby luiaard geboren. Het kleintje is maar liefst het tiende kind van moeder Amaka en vader Quasimodo. Geen luiaardkoppel in Europa bracht de afgelopen jaren zoveel nageslacht voort.

Moeder en het jong maken het goed, zo laat de dierentuin weten. “De kleine luiaard ontdekt vanaf de buik van de moeder rustig de nieuwe omgeving”, zegt dierenverzorger Christel Broekman in een persbericht. Ze legt uit dat het even duurt voordat luiaards zelfstandig leren hangen. Voorlopig klampt het jong zich nog stevig vast aan moeder Amaka, zoals ook op de beelden die het dierenpark deelde te zien is.

Over het geslacht van de kleine is op dit moment nog niets te zeggen. Bij luiaards is van buiten niet te zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Pas als het jong zelfstandig op ontdekkingstocht gaat kunnen Broekman en collega's een haartje afnemen en dit opsturen voor DNA-onderzoek.

In het wild leven luiaards in de tropische regenwouden. In Dierenpark Amersfoort zijn de dieren te vinden in het nachtdierenverblijf, waar overdag de nacht wordt nagebootst.

Trage nachtdieren

Volgens Dierenpark Amersfoort kunnen luiaardvrouwtjes in principe ieder jaar een jong krijgen, maar slagen de de trage nachtdieren er in de natuur niet altijd in om elkaar elk jaar weer te vinden. In Amersfoort lukt dat Amaka en Quasimodo duidelijk prima. “Er wordt in dierentuinen zelden een luiaard geboren, maar ons koppel vormt duidelijk een uitzondering”, zei dierenverzorger Willem Verdonck al in 2015, toen Amaka haar zesde baby had gekregen.

Dat wil overigens niet zeggen dat het luiaardstel nooit problemen heeft. In 2013 leek het er zelfs even op dat de relatie tussen Amaka en Quasimodo voorbij was. Hoewel de twee toen al een paar jongen hadden gehad, trok moeder Amaka een tijdje liever op met buurman Hardy. Quasimodo moest zelfs tijdelijk in een ander hok worden geplaatst. Maar kort nadat de dieren herenigd waren werd dan toch weer een baby luiaard geboren.

Lees ook:

In dierenpark Amersfoort missen de apen het mensenkijken

Het land is gesloten. Hoe brengen Nederlanders de lockdown door? Dierverzorger Willem Verdonck ziet dat leven en dood altijd doorgaan.