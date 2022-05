LTO wil koeien morgen binnenhouden uit protest tegen ‘absurde’ stikstofeisen

LTO roept boeren op om koeien maandag binnen te houden. De protestactie tegen ‘absurde’ stikstofeisen kan deels op begrip rekenen. ‘Iedereen wil graag meer koeien in de wei.’

In de weilanden is maandag geen koe te zien. Tenminste, als het aan LTO ligt. De boerenorganisatie heeft alle melkveehouders opgeroepen om hun koeien binnen in de stal te laten staan. Dat moet aantonen hoe kaal en saai het landschap eruitziet, als er op het grasland geen zwart-witte of roodbruine dieren meer zouden rond sjokken.

LTO zegt deze protestactie, #30meikoeuitdewei, te initiëren om zo de ‘absurde situatie’ onder de aandacht te brengen, die zou ontstaan als gevolg van nieuwe stikstofeisen aan boeren, bedoeld om kwetsbare natuur te beschermen. De actiedag is een reactie op een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel. Boeren moeten een extra vergunning aanvragen om hun koeien in de wei te laten lopen, oordeelde die rechter. Want koeien die plassen en poepen in de wei stoten stikstof uit, die mogelijk nabijgelegen Natura2000-natuur schaadt.

Tevergeefs

Strengere eisen aan stikstofuitstoot zijn nodig om uit de landelijke stikstofcrisis te komen, die zondag precies drie jaar geleden begon. Toen keurde de Raad van State het totale wetspakket af, waarmee Nederland in praktijk meer depositie van stikstof gedoogde dan de natuurbeschermingswet toelaat. Sindsdien zoekt het Rijk tevergeefs naar mogelijkheden om de stikstofcrisis structureel op te lossen. Het verlagen van de maximale snelheid naar 100 kilometer per uur en het stimuleren van (matig presterende) emissiearme stallen brachten geen soelaas. Grote aanpassingen, zoals krimp van de veestapel, staan alleen in toekomstplannen.

Milieuorganisatie MOB, de drijvende kracht achter rechtszaken tegen stikstof, ziet sanering van de veestapel als meest effectieve maatregel. MOB was ook de groep die in Overijssel procedeerde, waardoor boeren een extra vergunning voor weidegang nodig hebben. Het laatste wat MOB wil is de koe uit de wei jagen, benadrukt MOB-voorman Johan Vollenbroek in een reactie. Hij wil juist ‘maximale weidegang’. Dan moeten de koeien wel op een rijk grasland lopen, betoogt hij, en niet op ‘raaigras’, waar geen bloemetje in staat. Koeien laten grazen op biodivers grasland is bovendien goed voor de insecten en de vogels, bepleit MOB.

Koeien buiten geven bovendien minder stikstof dan koeien die op een stalvloer plassen en poepen. Boeren die hun koeien de wei in sturen kunnen daardoor juist makkelijker een natuurvergunning krijgen dan veehouders die dat niet doen, zo redeneert de milieu-organisatie.

Caring Farmers, een beweging van natuurinclusieve boeren, steunt dat pleidooi. De vergunningsplicht kan weidegang juist aantrekkelijk maken voor boeren die koeien (zo’n 25 procent van het totaal) nog niet buiten laten, vindt de organisatie. Hun tegenactie maandag heet: #ook30meikoeindewei. “Als er iets uit de wei moet blijven die dag, is het misschien de tractor maar niet de koe.”

